蝨患危機丨韓國床蝨肆虐小心旅行後惹蝨返屋企　專家分享防蝨4招

▲ 韓國床蝨肆虐小心旅行後惹蝨返屋企，專家分享防蝨4招。

床蝨問題直捲多國，繼英法等歐洲國家後，南韓多個城市亦爆發蝨患，情況遍及多個公共場所，包括酒店、學生宿舍及戲院澡堂等。由於韓國向來為港人熱愛旅遊地點之一，當地蝨患爆發，隨即令將出發韓國旅行的港人感到擔心。有滅蟲專家及空姐便提醒旅客，外遊時要留心行李篋的擺放，否則「一竇蝨蟲卵」隨時會跟轆，隨飛機返香港。

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據韓國傳媒報道，南韓自9月起多地陸續出現床蝨問題，先於大邱市啟明大學的學生宿舍，以及仁川市的一間汗蒸幕中發現床蝨蹤影，接著首爾市區內25個行政區中，也有18個區域通報發現床蝨，其中以龍山區最為嚴重，蹤影亦已在酒店學校宿舍、地鐵、考試院、汗蒸幕等場所擴散，引起南韓民眾對公眾場所的恐慌。首爾市政府更緊急撥款5億韓圜（約300萬港元），重點管理高風險地區。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時，便提醒入住酒店的旅客，千萬不要將行李篋放在有地毯、床上或靠近床的位置，否則「一竇蝨蟲卵」會很容易依附行李篋回到家中慢慢繁殖，屆時將非常「頭痕」；又分享了防蝨3招。

防蝨3招

1. 行李不要放地下兼遠離床舖

任永強提醒旅客，不要隨意將行李放在地上，因蝨蟲行易走入行李篋內，尤其是在拉鏈位，可以藏有大量蝨卵。行李最好放在高處，他指將行李放在高處，可以減少惹蝨機會，如果沒有行李架，就放在枱上，行李篋亦要遠離床舖！

2. 自備旅行寢具

任永強解釋，床舖亦是床蝨最好的藏身之所，所以旅客可自行帶備旅行寢具，如床單、被單及枕頭套等。若沒有帶備寢具，最好帶備一支酒精清潔劑，首先噴床舖，再噴行李箱外圍，以防有細小的蟲走入行李內。

3. 回家後徹底清潔行李篋

因行李篋體積較大，難以浸洗，可在篋外噴上殺蟲水，再放入黑色大垃圾袋內焗2至3日滅蝨；行李篋焗完後，取出後用火酒或已稀釋的漂白水抹一次；因蝨卵可能留在行李篋的拉鏈位，應再以吸塵機清潔一次。

空姐防蝨1大貼士

空姐藍海寧過去便曾撰文分享指，酒店是最易被床蝨纏上的高危地點。因為酒店房間多數鋪上地毯，而地毯正是蝨子最喜愛的繁殖地之一。她指為免床蝨鑽進行李篋轆，有些機艙服務員會將行李篋放在浴缸裏，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走，或者放在行李架。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣