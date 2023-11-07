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Marvel隊長2丨香港瘋奇獸集結　萌爆貓店長齊撐Marvel隊長

娛樂 16:52 2023/11/07

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《Marvel隊長》系列小鵝（Goose）。

Marvel本年度壓軸電影《Marvel隊長2》（The Marvels）將於明天（11月8日）上映，而最近本港多間店鋪的貓店長被發現，牠們背影竟如《Marvel隊長》系列中的貓貓小鵝（Goose）般，從口中伸出可怕的觸鬚、爪牙，難道牠們真實的身份是瘋奇獸（Flerken）！

其實，這是電影公司用後期製作的視覺效果，而被選中的貓店長遍佈全港各處，不知大家能否看出這些喵星人是何處的店長？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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