Marvel隊長2丨香港瘋奇獸集結 萌爆貓店長齊撐Marvel隊長 娛樂 16:52 2023/11/07 分享： 分享： 熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR ▲ 《Marvel隊長》系列小鵝（Goose）。 Marvel本年度壓軸電影《Marvel隊長2》（The Marvels）將於明天（11月8日）上映，而最近本港多間店鋪的貓店長被發現，牠們背影竟如《Marvel隊長》系列中的貓貓小鵝（Goose）般，從口中伸出可怕的觸鬚、爪牙，難道牠們真實的身份是瘋奇獸（Flerken）！其實，這是電影公司用後期製作的視覺效果，而被選中的貓店長遍佈全港各處，不知大家能否看出這些喵星人是何處的店長？ ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 Marvel隊長2丨3大女英雄連成一線 韓國男神朴敘俊加盟MCU 14:10 2023/10/30 Marvel隊長2丨3大女英雄連成一線 韓國男神朴敘俊加盟MCU 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 18:49 2023/11/03 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 17:39 2023/10/31 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 白日之下丨問題護老院真實個案改編 導演簡君晋：選擇善良的勇氣 20:41 2023/11/01 白日之下丨問題護老院真實個案改編 導演簡君晋：選擇善良的勇氣 臨時劫案丨郭富城突破靚仔形象演哨牙悍匪 逼任賢齊林家棟食大茶飯 12:45 2023/10/30 臨時劫案丨郭富城突破靚仔形象演哨牙悍匪 逼任賢齊林家棟食大茶飯 你可能感興趣 Marvel隊長2丨3大女英雄連成一線 韓國男神朴敘俊加盟MCU 14:10 2023/10/30 Marvel隊長2丨3大女英雄連成一線 韓國男神朴敘俊加盟MCU 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 18:49 2023/11/03 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 17:39 2023/10/31 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 荷里活 超級英雄片 貓 寵物議題 網絡熱話 電影 Marvel