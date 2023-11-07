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周末好去處丨香港牛仔節深水埗啟動　市集＋工作坊支持本地布業

休閒消費 17:15 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

林德信是今年牛仔節大使。

第三屆「香港牛仔節」將在本周末（11月11至 12日）舉行，承接中環街市的時尚好玩元素，讓大眾可以深入了解深水埗這一布業發源地。

屆時除了有牛仔節工作坊、牛仔節週末市集、Busking音樂表演，公眾亦可參與牛仔節導賞團，讓大家在香港最具地標性的布料市場中，了解牛仔文化加深對布業的認識及其文化發展，來透過一系列多元化的活動，將牛仔元素融入生活，促進文化交流，並帶出牛仔作為可持續發展布料的可能性，實踐永續時尚！

牛仔市集

當中的牛仔節週末市集，以及參加牛仔節工作坊，可體驗牛仔布的獨特魅力。牛仔節市集更嚴選了 25 位本地和 5 位海外設計師、品牌和藝術家，將其各種融入牛仔元素的作品及藝術品，展示給牛仔發燒友欣賞選購。無論是市集檔主、設計師、品牌代表等，都可以在市集中輕鬆交流互動，連結公眾與業界內外，讓參加者體會牛仔設計應用在日常生活中的無限可能。

而大受歡迎的牛仔工作坊邀請了多位本地及國際牛仔布料設計師、專注培育創意設計的院校等，舉辦超過20 場以再造物料、靛藍染色及藍印印刷等為題的牛仔工作坊，貫徹牛仔設計可持續發展的價值，推廣牛仔藝術且引領公眾探索牛仔世界，激發創意與靈感。

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牛仔節工作坊及市集

日期：11月11至12日

時間：12:00 – 18:00

地點：深水埗基隆街

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