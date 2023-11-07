【玫瑰崗中學停辦】全校轉往余二方案須獲逾半學生支持　家教會主席：糾纏落去無意思

▲ 玫瑰崗中學9月突然宣布2025/26學年結束後停辦。（資料圖片）

玫瑰崗中學9月突然宣布2025/26學年結束後停辦，師生善後安排未定，校方日前表示，「中學過渡委員會」一致通過，建議明年9月1日安排全體中一至中五學生轉往南區余振強紀念第二中學（下稱余二），獲至少一半學生家長贊成才能開展此方案，否則明年起所有初中生讀完中三便須轉校，校方將於本周末安排學生及家長實地參觀余二，並要求家長在本月中旬前表達意向。

據校方上周五（3日）發布「常見問題解答」，重申因教育改革及學生人數結構性下降而決定停辦中學，並指建長過渡期至2028/29學年的建議存在不少實際問題。上月一批玫瑰崗中學生自發拍攝一條「致特首李家超」影片，懇求政府提供新校舍讓母校續辦，片段其後迅速在Youtube及Instagram等平台下架，校方在「常見問題解答」重申，玫瑰崗中學辦學團體道明會已決定交出辦學權，辦學權不能隨意轉讓，又引述教育局現階段無計劃向辦團分配校舍以營運資助學校，故「玫瑰崗中學不可能遷往一個空置校舍繼續營運」。

針對建議方案，校方指出，余二是天主教教區轄下唯一一所能夠在同一時間容納所有來自玫瑰崗中學轉校學生的學校，在教授非華語學生方面亦擁有豐富經驗，如有更多學生選擇轉往余二就讀，便可有更多玫瑰崗中學教師轉往該校任教，從而讓玫瑰崗中學學生得到更多支援。

玫瑰崗中學學生和教師均可按自己意願決定是否轉往余二，現屆中四、五學生仍可選擇留在原校完成高中課程，中一至中三同學則須於完成中三課程時轉校，包括參加教育局安排的「中四學位安排機制」，或可獲學校提供一份中四名額中學名單，由校方協助安排轉校。校方考慮到目前尚餘最多9個月時間準備過渡，籲家長謹慎及盡快作決定，請家長在本月中旬之前表達意向。

倘未獲足夠支持 已請求4校特別考慮接收玫瑰崗學生

倘最終未獲過半數學生願意轉往余二，過渡委員會將會進一步商討，校方亦已計劃聯繫4間特定學校，除了余二外，還包括位於東區的聖貞德中學、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，請求上述學校給予玫瑰崗中學轉學學生特別考慮。

玫瑰崗中學家教會主席包比達今在電台節目表示，已盡力爭取保留學校均告失敗，坦言「糾纏落去無意思」，他暫未知有多少家長同意建議方案，但形容方案獲普遍接受，他本人亦接受方案。他建議家長不應只考慮學校排名，也應考慮上學路程和交通費等，另有部分高中生傾向於玫瑰崗原校畢業，未必會選擇轉校。

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責任編輯：馮琪雅