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眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」

醫生診症室 18:42 2023/11/07

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啟德NFT派對，多名觀眾疑遭強光灼傷眼，恐患「雪盲症」。

非同質化代幣NFT（Non-Fungible Token）系列Bored Ape Yacht Club（無聊猿，BAYC）在上周末（4日）訪港，並於啟德郵輪碼頭舉行一年一度的ApeFest「無聊猿盛會」活動。然而，活動過後卻掀起一場觀衆疑遭舞臺燈光灼傷眼睛、險致盲的風波。

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有多名活動參加者在X（前身Twitter）上發文表示，活動結束後，參加者的眼睛出現極度疼痛狀況，更有燒傷、視力受損等問題，不少人需要連夜前往急症室求醫；而起因則被指是與舞台上的強烈燈光照射有關。

其中，有著名加密貨幣分析師就表示自己「當晚幾乎變盲」，經診斷認為是眼睛受到紫外線灼傷，導致視力受損，目前正在接受藥物、抗生素及滴眼藥水治療。他還不忘提醒所有出席過活動，並有同樣眼部不適症狀的人應儘快求醫治理，「否則可導致長期視力損傷」。

此外，還有10多名參加者紛紛表示自己眼睛疼痛、失去視力、皮膚燒傷等，呼籲所有正遭受眼部苦難的人到醫院檢查，很可能是一樣的灼傷：「凌晨3時，我因極度疼痛而醒來，最後被送入急症室」、「我在04:00醒來，就什麼也看不見了。太痛苦了，我的整個皮膚都被燒傷了」、「至今還是不能正常看見…… 醫生告訴我是舞台閃爍的紫外線造成的，它具有與陽光相同的效果」。

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疑舞台紫外線燈惹禍

從網絡流傳影片可見，活動如同一場大型音樂狂歡節，舞臺上有3名DJ，包括早前陷入性侵風波的南韓DJ SODA，站在三個大螢幕前播放音樂。而舞臺前及場地後方都有數盞射燈，隨音樂往中央地區的觀衆席區照射强光。有受傷的參加者質疑，活動使用的燈光器材都是「淘寶貨」，品質不合格，才導致參加者眼睛過度暴露於紫外線下，造成「光害性角膜炎」，即俗稱「雪盲症」。類似情況也曾發生在2017年HypeBeast派對，主辦方以大量UV消毒燈泡充當特效，導致多人燒傷及視力受損。

促主辦方查清真相

事件不斷在網絡上發酵，愈來愈多人將意外歸咎於主辦單位Yuga Labs使用了不當的燈光器材，呼籲查清真相。對此，主辦單位Yuga Labs稱已知悉情況，目前正聯絡受影響者了解更多。但同時強調，當晚在場約2,250名參與者包含工作人員，僅有極少數人出現狀況：

我們意識到ApeFest的一些參加者，受到與眼睛相關問題的影響…… 根據我們估計，認為參加活動者包含工作人員，只有不到1%出現這些症狀。但仍鼓勵任何有需要人士就事件後的不適症狀求醫。

紫外光易傷眼嚴重可致盲

眼科專科醫生葉佩珮稱，紫外光（UV）屬於光譜之中其中一部分，是一種無色而看不見的光綫，分成UVA、UVB及UVC等幾種波長。其中，UVB的波長為280nm至315nm，可以透過眼睛內的晶狀體，射到視網膜上，對眼睛造成傷害而無任何益處。同時除了眼睛以外，眼皮、眼袋等部位，也會因紫外光深入皮膚層，而引致皺紋、紅腫及灼傷。

當紫外綫指數達強烈（約6至10）時，短時間的眼睛曝曬可引致日光性角膜炎，眼角膜吸收紫外光後，表面上皮細胞死亡，引起劇烈疼痛，但通常可完全消退。紫外綫指數達極高（11以上）時，更可能會急性發炎，導致雪盲症：

雪盲症是由於視網膜受強光刺激而短暫性失明，屬於一種光損傷造成的眼疾。

另外，紫外綫會對黃斑點造成傷害，會使感光細胞加速退化，引起黃斑病變。葉佩珮警告，這些對細胞的傷害都是永久且不能復元的，影響視力及加深散光度數，最嚴重更有機會致盲，絕對不能忽視。建議在戶外應佩戴適合自己、有保護作用的太陽眼鏡，養成基本防曬習慣如戴帽、打傘，避免過多紫外光射進眼睛。若本身眼睛容易乾澀痛楚，再長期面對紫外光則影響更加大，要常備眼藥水作保濕。

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責任編輯：羅嘉欣

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