【學界比賽】沈香林中學辦AI圖像比賽　融匯科技與語文學習培育學生技能

▲ 香港浸會大學中國語言文學系、佛教沈香林紀念中學及保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學共同主辦，「第一屆同創共學—AI咒語繪畫師比賽」。

由香港浸會大學中國語言文學系、佛教沈香林紀念中學及保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學共同主辦，「第一屆同創共學—AI咒語繪畫師比賽」，為小五至小六學生提供了一個跨領域學習，包括中文書寫、英語學習、國家安全學習、以及學習AI咒語生成圖像平台（科技學習）。本次比賽旨在讓學生掌握AI科技的創新應用，裝備他們未來的技能。

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本次比賽結合了佛教沈香林紀念中學的校本課程「同創共學-Learning for Good」。該課程是學界首批將人工智能教育生成技術納入校本課程中的先驅，並獲得外國人工智能平台的技術支援，使課程更專業。

四場工作坊總計有235人參加，參與者不僅體驗到科技與英語跨學科學習的樂趣，同時也獲得了香港浸會大學中文系的教學支援，深入瞭解了獨到的中文書寫方法。

學習內容涵蓋了「AI生成圖像」技術，透過生成對抗網路（GANs）根據文字咒語（prompt）生成圖像，讓學生進一步理解AI的應用。同時，佛教沈香林紀念中學的英文組講解了如何編寫英語AI咒語（Prompt），引申教授英語描寫（descriptive writing）技巧，進一步提升學生的英語語言能力。

香港浸會大學的中文系也為學生帶來了中文描寫學習以及中華文化學習的課程，讓學生在提升寫作技巧的同時，更深入瞭解中華文化的魅力。

為了強化學生的防罪守法意識，比賽更邀請到屯門警區的專家教導學生最新的AI騙案防騙知識，提升了學生的資訊素養，並讓他們了解到國家安全的重要性。

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此外，香港浸會大學、佛教沈香林紀念中學(BSC STEMLAB / BSC Media Centre)、香港理工大學及保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學的學生擔任小導師助教及學生攝影師，將所學知識傳承。

比賽不僅提供了一個讓學生們暢享科技與語言學習的機會，更為他們搭建了一個與AI接軌的平台。讓學生們能夠在享受學習的樂趣的同時，獲得更多的知識和技能。

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責任編輯︰王明芳