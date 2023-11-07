未生丨吳林峰為接載女友而學車　因養毛孩變開朗：衝破心理關口

▲ 1 吳林峰於2019年出道，創作歌曲包括有《樂壇已死》、《狂人日記》、《巴士光年》等。（黃建輝攝）

唱作人吳林峰憑為MIRROR成員柳應廷而創作的《狂人日記》，音樂才華受到認同。由街頭音樂人到加入樂壇追夢，自覺無論在生活和思想上都成熟不少。跟女友共同養有一隻八哥狗女的他，雖然未覺自己似爸爸，但也有不少照顧毛孩體驗，甚至為了方便接送狗狗去考車牌，現已榮升車主。

吳林峰除幫其他歌手作曲，自己也有不少個人作品，今年先後推出了《捱麵包的人》及《未生》，唱出年青人追夢心聲，後者並由他十分欣賞的前輩林夕所填詞。

▲ 早前推出新歌《未生》，以歌為追夢者打氣。

他解說：「歌名『未生』原是棋盤術語，意即就算這一刻對手佔上風，但未到最後一刻也沒有定局，依然有翻盤的機會，以此來作為我們人生的勉勵，無論出身背景如此，只要相信自己的能力，一日未行到終點，依然可以有希望。」

為追夢者打氣

吳林峰再為歌曲解釋：「我們遇到挫折，很容易便會抱怨，如會問為何我老豆不是李嘉誠？其實除了家人無得揀，人生所有事情都有選擇，也沒有絕對，我們要好好珍惜每一個選擇，然後行好每一步，有過這些歷練，才會有自己的路。」

作為音樂人，現時他亦會明白想寫令自己開心的作品。「寫歌從來都是開心的，但當然會有迷失，或不知自己在做甚麼，現在明白音樂沒有分大眾或小眾，純粹只看有沒人喜歡，譬如我寫《狂人日記》，本來不是自己擅長的類型，為此我日日去聽歌學習，成了作品，就好像突破到自己，這便是創作樂事。」

衝破養寵物關口

入行至今，吳林峰也覺有了很多改變，例如生活作息也不同了。「現在寫歌可能全考慮多了，不是只為自己，也要顧及幫助自己的團隊，和支持我的聽眾，不想令他們失望，創作的初心沒變，只是人大了，不能再經常捱夜，睡眠充足很重要，對健康也會好。」

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現時他跟女友同住，對方跟家人養有一頭八哥犬，故經常會帶著牠一齊過來，因此亦要肩負照顧責任。他笑道：「女友會負責飲食、衛生等，我就主力陪狗女去放電、清潔大小便等。」

吳林峰以前養過貓，但寵物過身後，他一度不敢再養，直至跟女友共同照顧狗狗，才重新燃起對毛孩的愛。「和女友一同養狗後，覺得可以走出以前的傷心，也突破了自己的心理關口，有隻狗陪伴是開心的，生活上有很多可以共同分享的事。」

跟狗狗如朋友

他坦言跟狗狗相處，也會互相影響。「有人講過，狗隻健康與否也跟主人有關，如我們生活和情緒不好，也會影響動物，主人開心，寵物才會活潑。我是比較有潔癖，以前覺得狗會甩毛，又怕牠們太熱情，會用舌頭舔我，但跟女友養狗後，就變得更細心和有耐心，希望可以把牠照顧得更好。」

▲ (黃建輝攝)

很多人養動物會自喻父母，吳林峰暫未有這感覺。「可能狗狗主要是女友所養，我覺得跟牠更像朋友、兄妹。」

他對狗狗的愛護之心，也見諸於行動上，例如最近成功考獲車牌，也是考慮到可以方便接載狗隻。

「現在買了一架二手車，可以經常載著女友和狗狗四處去，因為要找地方放狗，便發現了不少香港的秘密地方，例如在烏溪沙附近有個地方叫海星灣，不少人會帶狗隻來此石灘散步、游水，像一個狗狗樂園。」吳林峰自覺現時比以前開朗，或許也是受狗狗的活力所影響。

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記者：區家歷

化粧、髮型：AK

服裝 : K-Way, RAINS, Bluebell Group

場地 : 火土燒肉 Hearth

