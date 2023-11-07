【人事任命】劉凱旋任投資推廣署署長　明日履新

▲ 政府今日宣布，經公開及內部招聘後，委任劉凱旋為投資推廣署署長。(資料圖片)

政府今日宣布，經公開及內部招聘後，委任劉凱旋為投資推廣署署長，明日履新；現任環境及生態局副秘書長（環境）伍江美妮將於12月4日出任行政署長，接替已展開退休前休假的盧世雄。

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劉凱旋曾在多家銀行和金融機構擔任高層職位，涉及企業和機構銀行、金融科技、信貸風險管理、業務發展，以及併購項目管理等範疇。自2021年月起，她出任樂創顧問有限公司的主管合夥人。她在吸引直接投資到香港，以及與相關當局聯繫和協助跨國企業在亞太地區擴展業務方面，累積了豐富的經驗。

就劉凱旋的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵指，劉凱旋在香港及內地的企業及機構銀行業務，以及金融科技領域上，均具備出色的管理才能和豐富的領導經驗。楊何蓓茵說，

「我深信她將積極為香港吸引和保留外來投資，向具潛力的投資者宣傳香港在『一國兩制』下，擁有背靠祖國、聯通世界獨特的優勢和優越的營商環境，助力他們在香港開展和擴充業務。」



楊何蓓茵表示，伍江美妮為資深政務主任，具備出色領導和管理才能；盧世雄在過去三十四年一直盡忠職守，在協調政府與立法會的事務方面擔當重要角色，亦積極推動禮賓處與駐港的外國領事團緊密聯繫，致力提升政府檔案保存及管理。

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責任編輯：區綽彥