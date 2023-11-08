糖尿病｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

▲ 30歲港女因不願接受自己患糖尿病而抗拒治療，結果導致病情惡化。

糖尿病是本港主要死因之一，根據醫管局統計，2021年有548人死於糖尿病，在主要死因中位居第10位。而糖尿病近年亦有年輕化趨勢，內分泌及糖尿科專科醫生黃渭湘接受《TOPick診症室》訪問，提到一名30多歲女病人，因難以接受自己年紀尚輕卻患上糖尿病，不願配合治療終令病情惡化。

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黃渭湘醫生指出，糖尿病並非單純指血糖過高，而是一個與胰島素功能不全或分泌不足相關的慢性疾病。胰島素是一種身體的荷爾蒙，負責將血液裡的葡萄糖帶進細胞裡，從而穩定血糖。當胰島素分泌不足，或者功能不全時，血糖就無法降下來。

糖尿病患者通常會有口渴、尿頻，或者食慾增加、體重下降，又或容易感到疲倦，也會發現傷口很難癒合，嚴重者可以出現脫水、或者精神迷糊，最嚴重會出現糖尿酮酸中毒情形。但黃醫生提醒，大部分糖尿病患者其實在早期都沒有明顯症狀。

而糖尿病可以引致各種健康問題，慢性發作可引起一些血糖高或血糖低的症狀，前者會出現口渴、尿頻等症狀，後者則會導致患者暈倒，甚至昏迷。長遠來說，糖尿病亦會破壞血管，會容易導致血管病變，例如心臟病、中風、腎病，糖尿上眼，亦即視網膜病變，甚至一些下肢的血管病變、糖尿腳等等。

糖尿病年輕化

近年糖尿病發病時間亦有年輕化趨勢，黃醫生引述醫管局統計資料，指出香港有多於一半新症患者年齡介乎40至64歲，而早前中大亦有研究顯示有近2成糖尿新症患者屬早發性糖尿病，即發病年齡少於40歲。

此外，患者的心態亦會直接影響病情及治療。黃醫生指出，

與長者相比，年輕的糖尿病患者往往較難接受自己患有慢性病，處理方法亦有所不同。

他分享一宗病例，表示一名30多歲的女子病情頗為嚴重，平日需要打針。該名女患者一直因為血糖水平忽高忽低的問題而頻繁進出醫院，之後醫生某次在醫院與她閒聊，才發現她因為難以接受自己年紀尚輕卻患病，所以對待疾病的態度較為抗拒、不願配合治療控制血糖。而女子此前因為血糖水平長期居高不下，而獲處方較大劑量的藥物，結果卻導致她打針後出現低血糖甚至暈倒的情況，並因此經常需要入院，形成惡性循環。

之後該名女子獲醫護人員開導，又被轉介到病人互助組織。她加入組織後，逐漸發現自己在抗病路上並不孤單，有醫護人員及其他病友一同前行，於是慢慢開始願意接受患病的事實，並配合治療、改變生活習慣。一路以來，她的處方藥物其實並無特別更換，但因為心態上的轉變，病情控制如今已趨向穩定，由此可見糖尿病不止會影響患者的生理，心理狀況亦至關緊要。

要預防糖尿病，黃醫生就建議市民可以定時進行檢查，並從生活習慣上入手，遵行「少鹽、少油、少糖、高纖」的健康飲食原則，多做運動，並戒除不良習慣如吸煙、喝酒等。

▲ 內分泌及糖尿科專科醫生黃渭湘。（越玲瓏攝）

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記者：陳慧靈