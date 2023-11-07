白日之下丨靠自身經歷拿掐演冷血看護　寶珮如：每天的經歷如塑造緊角色

▲ 寶珮如話人生如戲！

電影《白日之下》近日在港上映，片中不少配角的演出獲激讚，演冷血看護「芳姐」的寶珮如 （Baby）便是其一，予人耳目一新之感，對於獲觀眾讚賞，寶珮如接受TOPick訪問，她謙稱：「多謝大家認同，誇獎了，仍有很多進步空間。」

寶珮如稱入行後被「定型」，從前只演開心和充滿陽光氣息的角色，直至車禍後她再度重返影視圈，於2018年於《藍天白雲》和《濁水漂流》演一些比較陰沉和憂愁角色。

今次戲裡所演的看護為人殘酷，於天台以水喉為長者沖身外，又以釘書機弱智人士明仔（周漢寧飾）施虐等，可就十分可怕。

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跟院長有感情線?

對此，寶珮如說：「開拍前爾冬陞搵我演這角色，我考慮一日後就答覆，一來我沒演過這類角色，二來想挑戰下自己，看看能否演那麼殘酷角色。」

她續說：「佢唔係一個咁衰嘅姑娘，戲中我跟院長係有感情線，無奈電影出街前剪走咗感情戲，大家睇到嘅『芳姐』係好衰，其實佢係為咗愛去做呢d事。」

說到如何揣摩角色，原來寶珮如的母親早年入住安老院，她靠照顧母親的經歷來入戲。她說：「某段期間我經常去探媽媽，見到一些看護承受好大壓力，媽媽在安老院畀人綁過，因為人手不足夠，所以促使佢地快啲完成工作，慳功夫才唯有這樣做，所以那種煩厭的工作態度和眼神，我捉得到。」

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感謝丈夫鼓勵重返幕前

寶珮如於1999年曾歷車禍，人生經歷多重逆境，令她成長之外，亦有助演戲，她說：「我覺得人生真係如戲，每日由起床一刻開始，所有經歷就如塑造緊一個電影角色，視乎你遇到甚麼人和事情，讓你的人生變得精彩，繪上不同的圖畫，而每次演戲都會想起自己的經歷作參考。」

她直言車禍破相後沒打算再演戲，惟5年前老公鼓勵她為《籃天白雲》試鏡，漸漸重拾演戲樂信心。她說：「今次演出令我知道原來自己唔係冇人鍾意，為我自己嘅演藝事業打咗支強心針。最後未必拎到獎，但有家人、有朋友、有業界認同，我已經好滿足。」

▲ 2018年上映的電影《藍天白雲》。（劇照）

人生歷盡起跌

現年58歲的寶珮如是歌手出身，1989年她參加亞視「第三屆未來偶像爭霸戰」入行，可惜際遇難料，1999她年遇上嚴重車禍，致下顎面骨盡碎，盤骨移位，曾淡出一段日子。

她曾於TOPick訪談中說，7年間除身體承受的傷痛，手術費用接近百萬，因未有購買任何保險兼零收入，當年只能借錢度日，幸而好姊妹袁潔儀在金錢及精神上支持。

2011年，寶珮如於工作上認識任職廉政公署的男友，二人拍拖兩月便結婚，婚後丈夫鼓勵她復出幕前，除演出劇集《愛回家》、《大步走》、《換命真相》及《痞子殿下》，近年更參演不少電影。

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記者：游艾維