【慢病共治計劃】醫務衛生局：330多名醫生參與反應正面　料陸續增加足以應付需求

▲ (資料圖片)

「慢性疾病共同治理先導計劃」下周一正式推出，所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷便可登記參加計劃，在政府資助下，以共付模式在私營醫療巿場接受糖尿病及高血壓篩查和治療服務。

醫務衛生局發言人表示，「慢病共治計劃」是一個全新的資助計劃，市民需時了解細節及明白疾病篩查對個人健康的重要性，實際參與人數視乎巿民在暸解家庭醫生和參與計劃後的反應。預算在三年的先導計劃期內可以有20萬名巿民參加篩查。政府會進行全方位宣傳將計劃的各項資訊傳達予市民。

局方指，截至11月3日，已有超過330名家庭醫生登記參與計劃，反應正面，會繼續循不同途徑鼓勵家庭醫生參與計劃，亦正繼續處理其他醫生的申請，故相關家庭醫生人數會陸續增加。在計劃推出初期，數百名家庭醫生已足夠應付參加巿民的服務需求。家庭醫生可因應其診所的情況和安排，在不同階段，就其業務情況靈活調整接收病人的數目。

當局亦表示，家庭醫生在參加計劃時，可自行釐訂在治療階段每名參加者每次診症所收取的共付金額。政府會將相關資料上載至「慢病共治計劃」專題網站，供巿民在參加計劃前參考，以作出知情的決定。在現時已參與計劃的超過330名家庭醫生中，約八成的診症共付費均為$150或以下，與政府建議的診症共付額相若。

考慮到不少巿民會跨區活動，故「慢病共治計劃」在配對家庭醫生方面亦提供靈活性， 並無規定巿民參加的地區康健中心與配對的家庭醫生必須位處同一地區。換言之，參加者可在全港各區有參加計劃的家庭醫生中，按自己的需要選擇配對，即巿民可跨區配對家庭醫生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋