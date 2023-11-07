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社內相親丨霸道總裁Anson Lo暖男秘書Edan玩遊戲　員工大會即場抽紅線配對

娛樂 18:12 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

（左起）《社內相親》主角呂爵安、盧瀚霆、沈殷怡及陳漢娜。

MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）主演的ViuTV劇集《社內相親》，將於11月27日晚首播，ViuTV在今日（11月7日）假香港麗思卡爾頓酒店舉行《社內相親》宣傳活動，並大玩「社內」gimmick，邀請出席的廣告客戶及傳媒記者化身公司員工，參與員工大會。 
 
眾演員現身與「員工」見面，霸道總裁盧瀚霆連同暖男秘書呂爵安率領董事長爺爺羅家英，以及公司員工陳俞希、葛綽瑤、麥沛東登場；女主角陳漢娜則攜同千金閨蜜沈殷怡，與家人盧覓雪、歐陽偉豪、陳建博，以及型男主廚陳安立、主廚女友余潔滢、鄰居潘雲峰、閨蜜爸爸曹查理出場。演員之後逐一介紹角色，並分享拍攝趣事，又率先透露劇集必睇場口。

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《社內相親》記者會全場大合照。

即場抽紅線進行配對
 
大會特別安排環節為男女主角找出命中注定的夥伴，測試他們的緣份。4位主演盧瀚霆、呂爵安、陳漢娜及沈殷怡即場抽紅線進行配對，令現場瞬間充滿浪漫粉紅色泡泡。

此外，一眾演員亦大派福利，邀請「傑出員工」到台上接受「升職考試」，近距離互動玩遊戲。最後，所有演員與香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生、導演黃汝樂及嘉賓進行祝酒儀式，為活動畫上圓滿句號。 

Anson Lo與Edan玩遊戲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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