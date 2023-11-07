彩虹邨重建︱帶子女細味最美屋邨舊式情懷　彩虹邨不說不知的8件事

▲ 彩虹邨重建消息一出，不少市民把握時間入邨打卡，細味最美屋邨的舊式情懷。

有傳媒引述消息指，房委會選定有60年歷史彩虹邨進行重建，需時或最少20年，最快年底前公布。不少市民得知消息後，都紛紛到彩虹邨籃球場打卡，並遊走邨內老舖拍照留念。帶小朋友出發去拍照之前，先了解一下邨內歷史，再細味箇中的舊式情懷。

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1. 榮獲香港首個建築獎項

彩虹邨於1962年至1964年相繼落成，是香港當時最大型公共屋邨，由香港屋宇建設委員會發展，著名的巴馬丹拿建築及工程師有限公司設計，融入巴浩斯（Bauhaus）風格元素，空間佈局見駛、具美感，令彩虹邨於1965年榮獲香港首個建築獎項——香港建築師學會銀牌獎，至今在觀塘道入口處仍可見到獎牌。

2. 七彩外牆減至五色

自1994年起，彩虹邨的大廈外牆被髹上紅、橙、黃、綠、青、藍、紫7種不同深淺的顏色，每隔5至10年就會因脫色而翻新。不過，2014年重新髹色後卻由7色減至橙、黃、綠、藍、紫5色，但仍不減其受歡迎程度。

3. 籃球場打卡勝地

想影「彩虹牆」，走上位於停車場上蓋的籃球場是絕佳位置，被三面「彩虹牆」環繞，可以拍攝出不同角度的照片，難怪成為近年的大熱打卡熱點，有人更曾在此取景奪得國際攝影獎，吸引更多人慕名而來。

4. 街道及大廈以顏色命名

邨內共有11座樓宇，分別為紫薇樓、丹鳳樓、綠晶樓、白雪樓、翠瓊樓、紅萼樓、碧海樓、錦雲樓、金碧樓、金華樓及金漢樓，全部與顏色有關。同時邨內有7條道路均以彩虹七色紅、橙、黃、綠、青、藍、紫作首字，如紅梅路、橙花路、黃菊路、綠柳路、青楊路、藍鐘路、紫葳路。

5. 多位國際名人來訪

由於彩虹邨在60年代是香港最大型公共屋邨，吸引不少國際名人到訪參觀，包括1964年前美國副總統尼克遜、1966年英女王伊莉莎白二世的妹妹瑪嘉烈公主，以及港督麥理浩等。

6. 多位明星居民

彩虹邨出產過不少名人，包括今年7月病逝的「阿一鮑魚」創辦人楊貫一、金馬影帝的謝君豪、舞台劇兼走到電影、資深演員潘燦良、達明一派成員劉以達、無綫出身的資深演員郭峰及已故演員羅君左，還有以亞視劇集《我和殭屍有個約會》著名編劇陳十三。另外前財經事務及庫務局局長陳家強、名嘴鄭經瀚也曾是該屋邨居民。

7. 屋邨老店屹立近60年

邨內最著名的老字號是金碧酒家，由阮氏一家經營，始祖老闆阮秋（秋叔）早在1943年已在牛池灣開業，後來搬到彩虹邨後才易名「金碧酒家」。秋叔在彩虹邨經常為邨內居民謀福祉，幾乎無人不識。

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行前幾個舖位會見到「李應記鐘錶舖」，門面懸掛了一個行濕電的經典大鐘。店內古老格局，左邊賣眼鏡，右邊賣鐘錶，並設有驗眼室，頂上還有兩幅人像老照片，有傳統家門的氣派。

另一必到老店是「上海華麗理髮公司」，推門而入，仿如踏進時光隧道，回到上海理髮廳的錦繡年華裏。有阿飛年代的風筒、開剃鬚水的鐵箱、從日本入口的舊式理髮椅等。近期更吸引人氣男團MIRROR取景拍攝首支英文歌《Rumours》，鏡粉必到！

8. 籌款數目超多屋邨

根據東華三院網頁，彩虹邨曾獲讚揚為「慈善屋邨」，受到金碧酒家老闆秋叔多年來積極參與，令彩虹邨在《歡樂滿東華》的屋邨籌款中，獲得多屆屋邨冠軍，展現出社區團結精神。

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記者：林綺玲