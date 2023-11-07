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【珍惜生命】學生自殺數字開學後按年增近2倍　港大學者籲學校家長多支援

社會 18:31 2023/11/07

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青少年自殺數字於開學後倍增，10月達到13宗。(陳靜儀攝)

學生自殺數字近期大幅上升，據香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心統計，今年8至10月，已錄得22宗涉及18歲以下人士或大專生的企圖自殺個案，較去年同期大增1倍。其中，個案數字自9月開學後大幅上升，由8月的2宗增至7宗，至10月更再增近倍至13宗；9至10月錄得的個案按年同期升近2倍。

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另外，青少年情緒健康網上支援平台，包括由聖雅各福群會、明愛等5間社福機構提供的網上青年外展隊，處理的青少年危機個案數目亦由5月起急升，由2至4月處理約1.66萬宗，飆升19%至5至7月的近1.96萬宗，8至10月則維持在相約水平，處理近1.97萬宗。

而當中的高危求助個案，即求助者出現自殺或自殘傾向，亦錄得升幅，其中中學生高危個案達10.4%，即每10名求助中學生，就有超過1名是處於高危狀態。

(陳靜儀攝)

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指，3年疫情對青少年成長有很大影響，他們重返校園後，難適應高度競爭的校園環境，面對考試感劇烈焦慮，加上不適應朋輩相處模式，熟悉的老師亦均已移民，家人又不理解他們的困擾，令他們壓力大增。

被問及為何社會自去年起復常，但青少年自殺潮現時才爆發，葉形容是有滯後現象，「忍到而家頂唔順先爆煲」。

葉兆輝又說，目前學生自殺率急升的情況，跟2016年2至3月的情況相似，當時大量青少年受媒體不斷報道自殺事件和社交媒體影響，萌生自殺念頭，甚至美化相關行為，加上學校和家長對相關情況避而不談，令自殺個案不斷飆升。

他形容，雖然媒體現時已較少大篇幅報道自殺個案，但社交媒體對青少年的影響變得更深，建議市民在社交媒體分享負面資訊前要三思而行。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心教育心理學家薛朗天建議，學校推出「學生守門人計劃」，加強朋輩間的情緒支援，發掘隱性自殺高危個案等；家長亦應多主動關心子女有否出現自殺傾向，例如準備遺書、日常作息改變等。

教育局：對學童自殺感難過  會協助學校加強推廣學生精神健康

教育局表示，對近日多宗的懷疑學童自殺事件感到十分難過。教育局會協助學校加強推廣學生精神健康的工作。教育局鼓勵學校盡快與學校的專業人員，包括輔導人員、社工及校本教育心理學家，評估學生的精神健康，及早識別及支援有精神健康需要及有自殺風險的學生。同時，教師宜從不同渠道，包括觀察學生日常表現、留意學生的作文或周記、了解同學間於社交網絡發放的訊息、與家長溝通等，及早識別有精神健康需要的學生，作出合適回應，並及時轉介他們予學校社工、校本教育心理學家或其他專業人士接受適切的支援。

家長在促進子女的精神健康及協助他們面對壓力或情緒問題時，擔當十分重要的角色。如家長察覺子女有異常表現，應主動關心及了解他們的需要，並與學校輔導人員溝通，尋求專業協助。

教育局會繼續為學校提供資源及建議，協助學校提升學生的精神健康素養、培養學生正面的價值觀及提升學生的心理韌性，以促進他們的身心健康。教育局亦會增加為教師、家長和學生提供「守門人」訓練，為學生築起更堅固的 安全網。另外，教育局會與其他政策局／部門和不同持份者攜手合作，協力在不同層面照顧和支援有精神健康需要的學生。

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記者：梁薾心

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