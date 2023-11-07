【非洲豬瘟】元朗豬場16隻豬隻驗出非洲豬瘟　 漁護署即場銷毁場內所有豬隻

▲ 元朗豬場有豬隻驗出非洲豬瘟。(資料圖片)

漁農自然護理署今日（7日）公布，在一個本地豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。



漁護署發言人表示，漁護署人員昨日巡查元朗流浮山一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測。結果發現其中16頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，署方將安排在場內銷毁豬隻。



發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。他續指，漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，亦已派員巡查有關豬場三公里內的其他三個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。

至於三公里以外的其他豬場，亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會提醒豬農妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

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責任編輯：陳展棋