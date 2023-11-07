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COLLAR成員丨李芯駖電影處女作《望月》演人妻　感謝陳湛文提供意見助演出

娛樂 15:17 2023/11/07

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《望月》導演與演員與觀眾大合照。

導演羅耀輝繼2016年備受好評的《幸運是我》後，再度執導刻劃人與人之間的情感電影作品《望月》，以家庭關係為題材，片中李靖筠、陳湛文（Peter）、李麗珍、演出真正血緣關係的一家三口美珍、大哥及母親。

3人心中各有秘密，目的本是不想對傷害到對方，卻因真相被揭破，家人間的關係反而受到影響。

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《望月》導演（右一）羅耀輝與眾演員出席亞洲電影節。

導演與觀眾交流

監製及導演羅耀輝聯同演員李靖筠、陳湛文、李麗珍、李芯駖、張松枝、王啟豪、戴玉麒、蒙潔、周祉君及李星熲昨晚親臨圓方PREMIERE ELEMENTS出席香港亞洲電影節隆重首映，並與觀眾進行交流。
 
《望月》眾主創留步欣賞電影，並參與映後分享環節，與觀眾深入交流。而現場觀眾亦踴躍發問，氣氛相當熱鬧，對於故事中，一家人各有難以啟齒的秘密，導演羅耀輝指定：「我相信每個人都應該有拒絕坦承的時候，未必是壞事，應該互相尊重和包容。希望大家帶着幻想進場欣賞，透過電影鼓勵大家，就算跌倒都要向前看。」

陳湛文與李芯駖。

李靖筠心情緊張
 
而女主角李靖筠坦言心情緊張：「今晚是《望月》在香港第一次放映，很緊張大家的反應。美珍這個角色在失去之中急促成長，每段在意的關係都讓她迷失。整體對我來說這部電影是相當窩心，相信會為大家帶來共鳴。」

至於飾演媽媽的李麗珍坦言，今次自己也有所突破：「我第一次在電影中有兩段婚姻，而兩段婚姻各有一個小朋友，就是身旁的Gladys和Peter。記得開拍之前不幸腳傷，感謝導演的遷就，讓我能夠今天也這裡跟大家分享這部電影。」

李靖筠

陳湛文展歌喉
 
在片中演大哥的陳湛文笑言，為電影獻出了多個第一次：「其實我第一次飾演別人的阿哥，也很高興第一次飾演芯齡的丈夫，更特別是第一次在大銀幕上獻唱，特別緊張大家對此的評價。」熱情的現場觀眾馬上大讚Peter歌喉不錯，勸他不用擔心。

真正第一次演戲的李芯駖也樂於分享感受：「我是第一次飾演人妻，第一次為電影演出非常難忘。事前Peter有給予一些方向，這些交流激發到我一些臨場的反應。我相信自己的角色能夠讓觀眾反思做錯一件事，會不會能夠修補。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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