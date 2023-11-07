【環球經濟】港大經管學院辦創立方活動　聯合國代表探討環球經濟挑戰機遇

▲ 活動於香港大學創立方舉行，吸引一眾商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。（港大提供圖片）

港大經管學院與聯合國貿發會議共同探討環球經濟發展的挑戰與機遇

港大經管學院今日（7日）舉辦「香港大學創立方Impact系列」活動，聯合國貿易和發展會議全球化及發展戰略分會主任理查德·科祖爾-懷特（Richard Kozul-Wright）獲邀擔任專題演講嘉賓，深入剖析聯合國《2023貿易和發展報告》，並探討環球經濟局勢發展挑戰和機遇。

是次講座由香港大學創立方、聯合國貿易和發展會議、亞洲環球研究所及港大經管學院中國經濟研究所合辦，吸引一眾商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。Richard Kozul-Wright指，今年《2023貿易和發展報告》重點指出全球經濟持續疲弱，平衡的政策方針對全球經濟重回正軌不可或缺，特別是對已發展經濟體而言，不能單靠貨幣政策推動經濟復甦。他亦提到，發展中國家需要以創新方式，應對經濟、環境、氣候和糧食等一系列危機，而上述危機對已發展經濟體產生的影響正逐漸增加。

港大經管學院副院長（對外事務）及亞洲環球研究所總監鄧希煒指，過去十多年，世界各地，尤其是亞洲地區，都只關注商機何在，但如今地緣政治已取而代之成為環球市場重要議題。他續指，經過3年疫情，環球經濟復甦面對重重挑戰，供應鏈重組及主要國家之間的地緣衝突持續，均導致貿易變得更區域化，故須尋求維持全球化進程的方法，使發展中國家急起直追，縮小貧富差距。

香港大學創立方Impact系列自去年開始，舉辦逾10場講座及工作坊，邀請不同界別講者就社會熱話分享真知灼見，包括中國及香港經濟發展、社會領袖及文化藝術等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅