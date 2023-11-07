【聖誕好去處】昂坪市集7米彩虹聖誕樹　設Y2K打卡位及寶麗來相機展

▲ 昂坪市集將設7米高的彩虹聖誕樹，並設有Y2K年代復古風格的拍照打卡位。（昂坪360圖片）

12月聖誕節將至，各區都開始出現聖誕裝置，增添節日氣氛。「昂坪360」首度同即影即有品牌Polaroid寶麗來合作，本月18日至明年1月1日舉行「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」，在昂坪市集有7米高的彩虹聖誕樹，並設有Y2K年代復古風格的拍照打卡位，更有寶麗來相機展覽。

昂坪360下周六起（18日）在昂坪市集舉行冬日炫彩聖誕，7米高的彩虹聖誕樹將豎立於市集，更有4個打卡位，包括卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰等Y2K經典場景，有如走進時光隧道。

昂坪360表示，活動期間的逢周末及公眾假期，賓客在7米高的彩虹聖誕樹前，以10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐給「願望成真基金」，幫助病童實現願望。昂坪市集亦特設寶麗來相機展覽及聖誕攤位遊戲，讓賓客歡度佳節。

活動詳情

日期：2023年11月18日至2024年1月1日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集



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責任編輯：吳雋妍