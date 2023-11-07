【誠信管理】廉署廠商會合作推出誠信營商約章　共建廉潔營商環境

▲ 廉政專員胡英明與主禮嘉賓主持啟動儀式。

廉政公署今日（7日）推出「誠信營商約章」，透過與主要商會合作，推動全港工商業界實施「誠信管理制度」，加強誠信操守及企業管治，促進業界長遠穩定發展，共同為香港建設廉潔營商環境。



「約章」啟動禮今日由廉署及香港中華廠商聯合會攜手舉辦。廉政專員胡英明致辭時表示，國家早前推出的《「一帶一路」廉潔建設高級原則》（高級原則）中，鼓勵政府和企業加強公私營合作，共同預防及打擊貪污，強化「誠信經營」；並鼓勵企業借鑒國際最佳做法，建立有效、全面誠信合規管理體系。廉署推出的「約章」，正好配合國家高級原則的推行。



胡英明說：「『約章』體現高級原則的精神，有助香港企業拓展『一帶一路』業務，希望本地公司與海外企業合作時秉持約章精神，宣揚香港廉潔營商環境，共同說好香港故事。」他指出，參與「約章」為企業帶來三大好處：包括加強客戶對公司的信心，提升抵禦貪污和誠信違規的能力，以及令公司成為優質投資選擇，吸引各地投資者及擴大企業的業務。



啟動禮主禮嘉賓財政司副司長黃偉綸在致辭時說：「除了廉政公署和廠商會的努力，工商業界的積極參與和支持都十分重要。我深信憑藉企業的優質產品和服務，配合誠信管理制度，一定能打造香港成為更出色的國際廉政和反貪中心，進一步將香港品牌發揚光大。」



廠商會會長史立德亦在啟動禮表示，很高興廠商會成為「約章」首個合作夥伴，廠商會3,000間會員企業中，不少在「一帶一路」沿線地區和國家有業務往來，廠商會與廉署將攜手推展「約章」，營造企業永續經營環境：「本港企業應繼續發揮好『齒輪』作用，提升自身韌力去配合和推動國家主席習近平提倡的『八項行動』，貫徹奉行廉潔營商優良傳統，成為輸出清廉風尚的重要力量。」



「約章」鼓勵企業實施「誠信管理制度」。簽署「約章」的企業，在「誠信管理制度」下，須委派一名「誠信執行官」協助落實並監察企業的誠信政策及良好企業管治，以及承諾執行誠信政策及參與誠信培訓課程。廉署會向參與企業提供全方位支援，包括協助制定誠信政策、提供防貪建議及誠信培訓等，以提升企業的誠信管理及反貪能力。

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