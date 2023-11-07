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【食品安全】日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌　食安中心指令回收

社會 22:10 2023/11/07

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日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌，食安中心指令回收 。網上圖片

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）公布，產自日本的一款麵包產品可能含霉菌。業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：BASE BREAD（肉桂風味）
品牌：BASE BREAD
來源地：日本
淨重：81克
此日期前最佳：二○二三年十月二十三日至二○二三年十二月十二日
銷售商：BASE FOOD

日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌，食安中心指令回收 。網上圖片

中心發言人表示，中心早前透過食物事故監測系統，得悉日本厚生勞動省發出通告，指上述產品可能含霉菌而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡銷售商跟進，初步調查發現上述銷售商曾出售受影響批次的產品到香港。」

為審慎起見，中心已指示上述銷售商將所有受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可聯絡銷售商（熱線：+81 03-6416-8905或電郵：contact_hk@basefood.co.jp）或相關零售商，查詢上述產品的回收事宜。發言人說，市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳展棋  

 

 

 

 

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