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【醫療衛生】盧寵茂率團拜會夏寶龍　稱將締造「健康香港」

政治 22:36 2023/11/07

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醫務衞生局局長盧寵茂教授今日在北京拜會港澳辦主任夏寶龍。（政府新聞處圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂教授今日率領代表團繼續在北京的訪問行程，拜會港澳務主任夏寶龍，以及拜訪國家中醫藥管理局和北京市衞生健康委員會。

盧寵茂在和夏寶龍會面時，強調港府會繼續充分發揮香港在醫療衞生方面的優勢，發展醫療創新樞紐，締造「健康香港」，並積極推動粵港澳大灣區的醫療創新及合作，攜手為大灣區建設以至國家的整體發展作出貢獻，融入國家「健康中國」策略。

代表團早上拜訪北京市衞健委。盧寵茂向黨委書記、副主任鍾東波介紹香港在醫療衞生領域的最新發展，代表團成員則分享了香港在醫療衞生發展方面的經驗和成果。他們亦與內地與會者在優化醫院管理、改善公共衞生、提高醫療服務質量等方面進行深入交流。

代表團成員包括醫衞局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健醫生、醫管局主席范鴻齡和醫管局行政總裁高拔陞醫生。他們明日會拜訪國家藥品監督管理局。

另外，發展局局長甯漢豪明日啓程前往北京訪問，發展局常任秘書長（工務）劉俊傑及北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒亦會隨行。她將拜訪國務院港澳事務辦公室，以及多個與發展局政策範疇相關的部委，包括住房和城鄉建設部、國家發展和改革委員會、自然資源部、水利部及國家文物局，亦會參觀科技園區。
 
甯漢豪將於十一月十日返港。在她離港期間，發展局副局長林智文將署任發展局局長。

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記者：戴朗希

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