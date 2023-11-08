搖滾樂隊丨X JAPAN低音結他手HEATH傳出離世消息　團長YOSHIKI取消參加頒獎禮立即回日本

▲ X JAPAN低音結他手HEATH突然傳出離世消息。

日本著名搖滾樂隊X JAPAN低音結他手HEATH突然傳出離世消息，原定於美國參加《榮譽獎頒獎典禮》的X JAPAN團長YOSHIKI宣布取消參加頒獎禮並隨即回到日本。

根據日本傳媒報道，HEATH於上月底因癌症過世，享年55歲。

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YOSHIKI取消參加頒獎禮

X JAPAN團長Yoshiki日前於IG發文，他寫道：

Sorry I had to cancel my attendance to receive “Award of Honor" in SF.

Someone close to me passed away.

I made the decision to return to Japan.

This week's schedule in LA and NY will go as planned. Yoshiki （對不起，我必須取消參加在三藩市舉行的《榮譽獎頒獎典禮》。

我身邊最親近的人離世了。

我決定立即回到日本。

原定在本周於洛杉磯及紐約的計劃將會如期進行。

Yoshiki）

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▲ X JAPAN團長YOSHIKI日前宣布取消參加頒獎禮。（IG圖片）

傳HEATH患癌離世

據悉，HEATH的健康情況欠佳，發現患癌後其病情急轉直下，最終於10月底離世，終年55歲。

X JAPAN成員主奏結他手HIDE和低音結他手TAIJI先後於1998年及2011年離世。

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