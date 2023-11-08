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搖滾樂隊丨X JAPAN低音結他手HEATH離世　不敵癌魔終年55歲

娛樂 09:24 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

X JAPAN低音結他手HEATH突然傳出離世消息。

日本著名搖滾樂隊X JAPAN低音結他手HEATH突然傳出離世消息，原定於美國參加《榮譽獎頒獎典禮》的X JAPAN團長YOSHIKI宣布取消參加頒獎禮並隨即回到日本。

根據日本傳媒報道，HEATH於上月底因癌症過世，終年55歲。

日本服指界國寶和田惠美離世　曾為梅艷芳《十面埋伏》造型度身

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YOSHIKI取消參加頒獎禮

X JAPAN團長Yoshiki日前於IG發文，他寫道：

Sorry I had to cancel my attendance to receive “Award of Honor" in SF.
Someone close to me passed away.
I made the decision to return to Japan.
This week's schedule in LA and NY will go as planned.

Yoshiki

（對不起，我必須取消參加在三藩市舉行的《榮譽獎頒獎典禮》。
我身邊最親近的人離世了。
我決定立即回到日本。
原定在本周於洛杉磯及紐約的計劃將會如期進行。
Yoshiki）

【巨匠殞落】木村吳彥祖至愛眼鏡巨匠離世　日本大師泰八郎謹製勢掀炒風

X JAPAN團長YOSHIKI日前宣布取消參加頒獎禮。（IG圖片）

傳HEATH患癌離世

據悉，HEATH的健康情況欠佳，發現患癌後其病情急轉直下，最終於10月底離世，終年55歲。

X JAPAN成員主奏結他手HIDE和低音結他手TAIJI先後於1998年及2011年離世。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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