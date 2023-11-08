  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 10:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【八卦親戚】擅自看子女測驗卷細仔被踩成績差大喊　港媽不滿：好唔尊重我

家事百科 10:28 2023/11/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

八卦親戚到訪看子女測驗卷，令港媽十分不滿。

諸事八卦的親戚往往為家庭帶來煩惱，有港媽近日於網上討論區發文大呻，指有親戚趁她不在家，打開其子女的書包看功課和測驗卷，還奚落孩子的成績，導致細仔大哭，令港媽十分不忿。

有港媽於「親子王國」討論區發文指，近日她的媽媽與姨媽等親戚到她家打麻雀，但在港媽未下班回家前，就擅自打開孩子們的書包看功課和測驗卷，令港媽感到不受尊重。

最新影片：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

港媽又指，她的媽媽間中會在她家留宿，加上以前有工人開門，因此多年來親戚都是自出自入。但她擔心，親戚的行為會令子女自尊心受打擊，大女已經中一，青春期的孩子很敏感，平日小測不合格已想隱瞞；而小三的細仔被親戚與表弟比較，令他忍不住哭起來。

日比夜比，依排咁多跳樓，真係唔明點解要咁做。

除了批評仔女成績，港媽沒有為孩子安排補習也被親戚詬病，由於港媽當親戚們是長輩，不好意思開口斥責她們。然而，不少網民均認為，親戚的行為十分不當，「咁樣摷人地的嘢，即使係細路哥，都唔係好尊重人。」，另有很多網民亦建議，港媽要發聲保護仔女，「你真係要表達不滿，話俾佢哋知仔女好唔開心同喊」、「咁樣傷害小朋友，我一定會出聲」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

慎選課程︱機構辦培育「超人學生」課程　港媽發現中伏退款不果信用卡每月被過數
10:35 2023/11/06
慎選課程︱機構辦培育「超人學生」課程　港媽發現中伏退款不果信用卡每月被過數
港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生
16:02 2023/11/04
港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生
怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
18:33 2023/11/07
怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄

你可能感興趣

慎選課程︱機構辦培育「超人學生」課程　港媽發現中伏退款不果信用卡每月被過數
10:35 2023/11/06
慎選課程︱機構辦培育「超人學生」課程　港媽發現中伏退款不果信用卡每月被過數
港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生
16:02 2023/11/04
港漂學生｜內地尖子生考入中大醫學院 自覺英語不如香港名校小學生
怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
18:33 2023/11/07
怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
家庭教育 爸媽心聲 家庭關係 兒童健康 壓力