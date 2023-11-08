【八卦親戚】擅自看子女測驗卷細仔被踩成績差大喊　港媽不滿：好唔尊重我

▲ 八卦親戚到訪看子女測驗卷，令港媽十分不滿。

諸事八卦的親戚往往為家庭帶來煩惱，有港媽近日於網上討論區發文大呻，指有親戚趁她不在家，打開其子女的書包看功課和測驗卷，還奚落孩子的成績，導致細仔大哭，令港媽十分不忿。

有港媽於「親子王國」討論區發文指，近日她的媽媽與姨媽等親戚到她家打麻雀，但在港媽未下班回家前，就擅自打開孩子們的書包看功課和測驗卷，令港媽感到不受尊重。

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港媽又指，她的媽媽間中會在她家留宿，加上以前有工人開門，因此多年來親戚都是自出自入。但她擔心，親戚的行為會令子女自尊心受打擊，大女已經中一，青春期的孩子很敏感，平日小測不合格已想隱瞞；而小三的細仔被親戚與表弟比較，令他忍不住哭起來。

日比夜比，依排咁多跳樓，真係唔明點解要咁做。

除了批評仔女成績，港媽沒有為孩子安排補習也被親戚詬病，由於港媽當親戚們是長輩，不好意思開口斥責她們。然而，不少網民均認為，親戚的行為十分不當，「咁樣摷人地的嘢，即使係細路哥，都唔係好尊重人。」，另有很多網民亦建議，港媽要發聲保護仔女，「你真係要表達不滿，話俾佢哋知仔女好唔開心同喊」、「咁樣傷害小朋友，我一定會出聲」。

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責任編輯︰王明芳