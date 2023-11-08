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重新出發丨出軌後開展新生活以音樂養家　細So現身佛山為側田巡唱做總監

娛樂 10:39 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

細So蘇耀宗重過新生活。

前商台DJ細So蘇耀宗於2020年9月被爆背妻出軌人妻練美施（Macy），事過境遷，細So一家四口移居英國重過新生活。

【出軌下場】細So移居英國開網上音樂平台　練美施疑當上市公司高層

繼續以音樂養家

日前網民於小紅書晒出跟細So的合照，該男粉絲透露細So為側田巡迴演唱會佛山站任音樂總監，他更寫道：「好開心終於見到細So，其實之前DM過佢，我話睇側田演唱會，然後佢話會過嚟佛山，所以我就畀叱咤場刊佢簽名同埋自拍一張。」

從合照所見，身穿黑色大會T恤的細So精神不俗，笑容滿面，似乎展開新生活的他心情不錯。另外該男粉絲更透露細So只負責佛山站演出，之後就飛回英國倫敦。

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被爆出軌後，細So改為從事音樂製作工作，2021年8月份，他在Patreon開設一個名為「Danny Oldman」的音樂平台，逢周一至周五晚做直播，平台每月收費為5美元，以歌會友用音樂養家。

【細So出軌】蘇耀宗偷食毀形象工作全失　傳細So夫婦欲移居英國重新開始

移英後生活變低調

另外去年8月，側田上載綵排演唱會的片段，從中發現細So身影，及至12月初，細So現身麥花臣場館舉行的《張繼聰Welcome to route 37演唱會》。

重過新生活的細So亦變得低調，偶而於IG分享生活日常，包括繪畫、跑步及行山等照片，但未有上載兒子們的正面照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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