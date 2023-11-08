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育兒心得丨子女考試成績好應否獎勵 醫生媽媽：我的答案是Yes & No

育兒資訊 10:44 2023/11/08

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家長應否以物質獎勵孩子的成績呢？

家長應否以物質獎勵孩子的成績呢？我的答案是Yes & No。

孩子考得好，送點禮物或外出吃飯慶祝，是非常合理的事。然而父母要小心，獎勵不能過度，千萬不要讓孩子有「讀書考試是為了得到獎賞」的觀念。

使用物質獎勵孩子的成績，或者過度慶祝孩子考第一名，會有兩大問題。第一，孩子的潛意識會認為：父母只是愛一個「可以幫他們贏得獎項的任何孩子」，而非他本人；只有自己贏得第一名，父母才會重視他。

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如果你有兩個小孩，而考第一的那個得到許多獎勵嘉許的話，那麼，另外一個成績較差的，你又會怎樣處置？故此，一定要讓每個孩子都肯定地相信：無論他的成績好與否，你都愛他。

第二個問題是：如果孩子只受獎勵驅動而努力讀書，就會減少了「內在驅動」的動力。他們會純粹為了獎賞和獎牌才去努力，而忽略了內在的興趣和熱誠。如果有天得不到獎牌（例如上到高中或大學，競爭開始激烈），便很有可能就會完全放棄。

因此，父母要讓孩子有正確的觀念，由始至終都是為了「自己」而讀書，而非被父母的期許與獎賞所驅使。如何可以做到這一點？我認為，父母必須以身作則。試想想，父母自己是否完全為了物質才去工作呢？他們有沒有在孩子面前抱怨：「倘若不是為了薪酬，我才不願做這樣沉悶乏味的工作！」

又例如，父母是否非常重視物質的擁有和享受，遠遠超越精神生活和情感生活？又例如，父母有否一點點覺得孩子考得好是自己面子、特別喜歡在親友面前炫耀呢？或者，父母對孩子的愛是否「有條件」的呢？會否對成績較好的孩子特別寵愛器重、而忽略成績沒有那麼好的孩子？

想孩子好，父母應先坦誠面對自己、了解自己、改進自己，才能夠把正面的情緒和正確的觀念，帶給孩子。

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