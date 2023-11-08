婚禮鬧劇丨婚宴「不速之客」冒街坊呃飲呃食 被揭穿即轉另一桌繼續食

一場婚宴竟招來一班「不速之客」不請自來白吃白喝，厚臉皮地霸佔賓客原本的座位，令場面一度非常混亂，使得新娘子怒不可遏，直斥這些人「不要臉」。網民一見，怒斥「其中一人是慣犯，經常帶著一班人到不同婚宴蹭吃蹭喝」，甚至試過封利是入場，打開才發現塞滿「陰司紙」。

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馬來西亞一名女歌手黄裔媁早前在網上發文，表示婚宴當天被多名陌生人喬裝成受邀賓客，令到真正受邀的賓客在婚宴入坐時，發現早已安排好的特定座位被好幾個陌生人霸佔，導致場面混亂。幸好婚姻有準備備用的桌子，才讓婚宴最終順利進行。

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她續指，婚宴過後陸續收到不同朋友的短訊查問，為何她們那桌會出現幾名不認識的叔叔阿姨，原來發現也是白撞的假扮賓客前來白吃白喝，讓她忍不住發文直斥：「不是我斤斤計較、請不起人家吃飯，但情況不一樣(已安排好桌子了)，原本我想當布施，就此沉默算了，息事寧人，但真的出現太多「白撞」的來，坐掉賓客位子，導致場面混亂，有座位桌號者卻沒位坐。」

她在文中稱「之前就有聽朋友提起，（婚宴）一定要安排好位子，因為朋友的婚宴就是遇到整大班不認識的亂入，導致一大票親戚朋友來到沒有位子坐直接回家。」然而當她真正遇上，認為「這個問題必需被正視和杜絕！」，她怒罵：「沒錢吃飯來找我，我可以布施請客，我也可以捐錢幫助你，不請自來真不要臉！」

當中一名被賓客拍到照片的「白撞」大叔，竟厚顏無恥地自稱是新娘的鄰居，怎料該桌就是鄰居所在，於是被同桌真正的鄰居揭穿「直說從沒有看過你」，他事若無道地換到鄰桌繼續食。

另一名被賓客拍下的「白撞」大叔，身穿格仔襯衫，戴著一邊耳機在用餐。對此，網民很快認為相中人，表示對方經常亂入別人的婚宴白飲白食，甚至各自分享該名大叔在不同婚宴的照片。有網民聲稱，這班「不要臉」是一起行動，甚至開設通訊群組交換情報，而戴著耳機是互通消息，隨時逃跑。

更有網民在朋友婚宴上遇到相中的大叔帶著數名陌生人來白吃白喝，「誇張的是包了紅包，但是燒給死人的錢。以為誰這麼豪爽包了一疊鈔票，打開才發現是死人錢！」。

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責任編輯︰王明芳