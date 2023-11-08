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蝨患危機丨韓國爆蝨患港女買機票臨時想「縮沙」　網民2大原因力撐「唔去好過去」【附防蝨4招】

食用安全 15:50 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

韓國爆蝨患港女買機票臨時想「縮沙」，網民2大原因力撐「唔去好過去」。

南韓多個城市近期爆發蝨患，情況遍及多個公共場所，如酒店、學生宿舍及戲院澡堂等。有準備飛往韓國的女網民，日前便於網上發文指，對當地蝨患感到相當擔心，直言「而家唔係好想去」。帖文曝光後，有不少網民隨即附和表示除了蝨患問題，當地2大原因亦令他們沒有再去意慾。

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女網民於Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發文表示，因為當地床蝨問題，令她去韓國意慾大減，不過已買了11月尾的機票，令她相當苦惱。

有冇人嚟緊去首爾？好似話好多床蝨搞到而家唔係好想去。

帖文曝光後，不少網民力表支持，紛紛留言指事主「唔去好過去」、「咁咪唔好去，唔去好小事」，當中主要涉及2大原因，如民眾衛生意識極差及排外性很強，「週街吐口水，不分老嫩」、「韓國啲呀叔周街吐痰」、「每日都會比當地人啤，罵，撞，打尖，逼走你」。

防蝨4招分享

蝨患問題嚴重，英法韓先後爆發。為外遊安心，TOPick整合了專家跟空姐分享的4大防蝨貼士，不妨參考如下：

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時，便提醒入住酒店的旅客，千萬不要將行李篋放在有地毯、床上或靠近床的位置，否則「一竇蝨蟲卵」會很容易依附行李篋回到家中慢慢繁殖，屆時將非常「頭痕」；又分享了防蝨3招。

  • 行李不要放地下兼遠離床舖
  • 自備旅行寢具
  • 回家後徹底清潔行李篋

空姐藍海寧過去便曾撰文分享指，酒店是最易被床蝨纏上的高危地點。因為酒店房間多數鋪上地毯，而地毯正是蝨子最喜愛的繁殖地之一。她指為免床蝨鑽進行李篋轆，有些機艙服務員會將行李篋放在浴缸裏，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走，或者放在行李架。

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責任編輯：羅嘉欣

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