張氏一家︱林作願意贊助雯雯離婚律師費　網民：到時人哋離婚你又唔出錢

▲ 林作：「本人宣佈願意贊助律師費助女士成功離婚！」

張致恒 (Steven)太太區燕雯（雯雯）在細仔出世後關係似有緩和，Steven積極搵錢養家，兩公婆更齊齊在YouTube拍片。

「離婚界KOL」當然不是浪得虛名，雯雯在日前又再嗌離婚，更疑似有意放棄4名兒子！

「抽水王」林作也有在IG轉發相關報道，並揚言願意為雯雯贊助離婚律師費！

張氏一家︱張致恒太太第Ｎ次嗌離婚 雯雯疑有意放棄4名兒子

林作願為雯雯贊助離婚律師費

林作也對「離婚界KOL」看不過眼，他寫道：

由於本人受夠呢對夫婦比我更無恥地刷存在感，本人宣佈願意贊助律師費助女士成功離婚。只希望可以唔好再見到得個講字

網民對林作的舉動大表支持，「支持👏 真係比你更無恥 世間罕見」、「絕對支持林生，亦好希望林生唔好又得把口，實際行動去幫助佢哋」、「唔好得個講字，到時人地（哋）離婚你又唔出錢」、「第一次咁支持你」。

後來，林作又再出po稱「賭幾多又係騙局，最後又唔離婚？」，有網民就留言揶揄他：「賭幾多Jpex喺一個騙局」。

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雯雯N度嗌離婚

雖然Steven和雯雯多次陷離婚邊緣，不過兩夫妻卻四年抱四，且想盡辦法賺錢養家。

她早前在《深夜夫妻Q&A》中直言：「日日都諗緊（離婚）。」Steven提醒她：「離婚......諗下好喇。」雯雯回應他：「咁就要睇你喇。」被問到有否後悔嫁給Steven？雯雯覺得：「𠵱家有㗎。」

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