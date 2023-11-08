照顧者丨照顧失智雙親數年外遊散心 港女剛下機獲悉父親入院即回港：人都癲

▲ 政府數據指出，逾半受訪照顧者曾因照顧而感到精神壓力。

有同事已照顧了八十高齡失智雙親好幾年，雖有外傭幫手，始終也是一件心力虛耗的事。剛過去的周末長假，她安排自己飛日本幾天回氣，請外傭和好友幫忙看顧。結果飛機剛抵達日本，好友已告知其父發高燒送院，於是立刻查詢及購買最快回港的下一班機。人都癲！照顧過長者親人的朋友，會相當明白那種折騰和無奈。

據政府數據指出，逾半受訪照顧者曾因照顧而感到精神壓力。台灣也有統計，家中若有長者倒下時，平均照顧時間是8至9年。這種照顧不是短暫，而是長期，可以非常磨人。

張愛玲說過：「人到中年，時常會覺得孤獨。因為你一睜開眼睛，周圍都是要依靠你的人……」她簡單的文字道出很多中年朋友不得不面對的無奈，工作壓力已不少，生活還得同時兼顧好上一輩和下一代，中年照顧者是精神壓力非常高危一族。我經歷過，所以很明白，有段時期差點連我也「冧檔」，後來我告訴自己，那是長久戰，不能容許「照顧長者」這件事拖垮自己，務必要留力，所以我學曉：

一、先要照顧好自己，那才能好好照顧別人。這包括：A.把可放手的事情全交託給讓自己放心又信賴的人和機構去做，千萬別老是想着長者「唔鍾意其他人照顧」或「無咗我唔得」，懂得適時放手，對雙方都好。B.每日爭取「喘口氣」me-time的時間，提醒自己，我的人生不是用來每分每秒全神貫注地照顧家人。C.堅持每星期找一段時間做自己喜歡的事。

二、保持運動和健康，人到中年，自己年紀也不輕，若不注意體能，照顧長者少不免需要擔擔抬抬，若自己受傷或「冧檔」，到時變了「累鬥累」，情況更淒慘。

三、找人聊聊，閒聊也有幫助，因那是讓自己有個紓壓宣洩的管道。我那時經常向朋友大聲呼喊：「人都癲呀！」愈能講出「人都癲」，人才能夠愈唔癲，一輪情緒釋放後，反而更有力量再擔起照顧者的角色。