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最索嫲嫲丨55歲戴蘊慧移居杭州領居住證　大讚當地醫院：真的太先進了

娛樂 12:03 2023/11/08

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移居杭州半年的戴蘊慧，拍片分享當地的生活點滴。

黎明舊愛、已故著名歌唱老師戴思聰的55歲女兒戴蘊慧（現名戴真真），與前夫育有兩子，早於40多歲已榮升為嫲嫲，多年以來凍齡有術被封「最索嫲嫲」之稱。

戴蘊慧早前已移居杭州，並進駐內地影片平台抖音，拍片分享杭州點滴，她很快便適應當地的生活。

點擊查看戴蘊慧杭州寓所：

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半年領居住證

繼早前大晒杭州寓所，近日她開心宣布已領取當地居住證，正式成為杭州人。

穿上格仔短裙配畫家帽的戴蘊慧，少女味十足，她興奮地說：「前天我去派出所拍照，公安人員跟我說要大概十天才收到，誰知未有兩日今天就收到，效率真的很快，我終於拿到我的身份證！」

55歲仍然保養得宜。（影片截圖）

此外，戴蘊慧因吃了生食物導致發燒和拉肚子，首次在當地求醫的體驗令她意想不到，她說：「我是第一次來杭州看醫生，剛驗了血，然後他們說等廿分鐘到半小時，便可以到自動機取報告，這個暫時在香港我還沒有遇到過的，就是我覺得真的太先進了，真的各個方面。」

她還拍片直擊到自助機取報告的過程，然後帶報告看醫生，最後確診患上腸胃炎，醫生開了一堆藥給她服用。

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上月27日55歲生日的戴蘊慧，到了內地有名的火鍋店慶祝，職員誤以為她只有20多歲，氹得她不禁掩臉笑，相當高興。

同時，還預備了驚喜給她，讓戴蘊慧十分感動：「不管幾多歲，快樂萬歲！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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