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北上注意｜一家3口深圳滑雪　老公租滑雪衫疑被蚤咬2小時港媽大嘆：冇下次

保健美顏 13:43 2023/11/08

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一家3口深圳滑雪，老公租滑雪衫疑被蚤咬2小時，港媽大嘆：宜家冇下次。

不少港人都會一家大小到深圳消費吃喝玩樂。近日有港女在網上發文，稱日前到深圳一個滑雪場玩樂，老公穿上租借的滑雪衫後雙腳竟起滿紅點，引發一眾網民熱烈議論。

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有港女在5日於Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流（By Runhotel）」發文稱，日前跟家人到深圳一個滑雪場玩樂，並租借了滑雪衫。惟樓主的老公穿上滑雪衫後，不夠兩小時，腳上就起滿紅點。

她表示，在現場見到職員只是將衣服掛起，完全沒有進行清潔，原本她打算立即向職員反映情況，但「又覺得唔想嘥時間要全家人等，自認黑仔」。她亦透露，老公原本並不願意返内地，

本身我老公就話唔想返大陸，俾我磨到一家人返，宜家斷正，嗰一刻寧願係我過敏起紅點，我一定唔出聲，搞到宜家冇下次去玩雪喇。

同時，樓主還附上兩張照片，其中一張疑似是樓主的小孩正在雪地中玩耍，另外一張照片則可以見到應是她老公的腳上佈滿紅點。她又提到，本身老公有穿長褲打底，但依舊出現這種情況，因此她也提醒各位網民，若前往滑雪場玩樂，都要自行帶清潔劑。

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帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛表示「雪場啲出租衫褲你哋都敢着」、「老實講去到邊度都好，都係唔敢著租嘅衫褲」，並懷疑樓主老公是被蚤咬，「即時起粒粒，似係件嘢有蝨或者有蟲喎」、「似蚤，最緊要唔好帶返屋企，否則手尾長」。

亦有網民表示可能是樓主老公皮膚敏感，或者是人工雪成分問題，「會唔會有機會係啲雪？有聽過有時呢啲雪場用嘅人工雪成分有人會敏感，可能你屋企人就係呢類」、「始終有咁多人去玩，反而可能入面地下啲雪仲污糟...亦都有可能會令人皮膚敏感。」

不過樓主指返港之後，自己在家塗抹藥膏，紅點依然沒有退散，於是前往就診，「已經有專業醫生評定，確實係被蚤咬，俾咗小小藥由時間去平伏啦」。至於為何老公穿了打底褲依然被咬，樓主則指出他穿了船襪，可能因此相對她和孩子來説最容易被入侵。

更多網民留言：

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專家教滅蟲方法

究竟蚤有多恐怖？根據食環署提供的蚤小資料：

  • 外形：體扁寬、長4至5毫米（少於0.2吋），有臭腺，分泌物有特殊氣味。
  • 活動模式：吸食人體血液；怕光、多在夜間活動；喜愛群居；可隨衣物或行李遷移。
  • 棲息地：床架暗角、雜物堆、牆壁、天花板、桌、椅、書架、被褥、牆紙背後；其棲息處所會帶有褐色糞跡。
  • 叮刺反應：皮膚出現局部紅腫和痛癢，若抓痕痛癢處，會可能導致細菌感染病，例如黑熱病。
  • 傳播性：會傳播多種疾病，如鼠疫，小兒麻痺，結核病等。

其中以跳蚤而言，它會寄生在寵物的身上，不但吸食寵物血液維生，更會在牠們的毛皮上產卵，一隻跳蚤一天可以產下50顆蚤卵。床蚤及木蚤亦是家中常見的昆蟲。

食環署曾建議使用煙薰方法滅蚤，但從事裝修工作50年的鄧渭然指，煙薰方法會破壞生態，而且煙薰完後，需打開窗戶把毒霧疏散，會令部分未能殺死的蟲蚤及其毒素，經窗戶走出市區。他認為要根治蚤蟲，應從預防入手，保持家居衞生；又呼籲市民若要將家中傢俱丟掉，應先用膠袋封好、並噴灑殺蟲蝨劑，以免把家中蝨蟲帶到社區。

另外，TOPick綜合了香港殺蟲業協會、滅蟲滅蚤義工隊的滅蟲和預防蚤子方法：

  • 環保滅蟲法：購買可信性高、獲廠方認證及業界獎項的生態環保滅蟲蝨劑，均勻施噴於家居角落與縫隙等，施噴此等滅蟲劑時，居民無須外出迴避。
  • 用玻璃膠將家中地板和牆壁間，以及櫃內的隙縫封密，阻止蝨蟲在暗藏位置產卵；
  • 外遊東南亞濕熱地區返港、回家入屋前，先留意褲腳或袋有沒有蝨蟲，要先徹底清理；
  • 勤晾曬衣服；
  • 有需要時找專業人士協助滅蟲蝨。

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責任編輯：羅嘉欣

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