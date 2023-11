聖誕節2023︳K11 MUSEA變華麗黃金宮殿　15米Dior聖誕樹成打卡位

▲ K11 MUSEA由11月17日至2024年1月1日期間推出「CHRISTMAS PALACE」

K11 MUSEA由11月17日至2024年1月1日期間推出「CHRISTMAS PALACE」,變身成為華麗的黃金宮殿,打造一系列精彩體驗和驚喜禮遇。

是次「CHRISTMAS PALACE」主題活動以1851年於英國倫敦舉行的全世界第一場世界博覽會「The Great Exhibition」作為靈感,意味來自世界各地的奇妙樂趣來到K11 MUSEA之中,引領賓客穿越充滿夢幻的聖誕國度。

全球首個YouTube pop-up café — Rhythm & Brews,夥拍人氣精品咖啡店Ukiyo,推出一系列節日限定的聖誕美點和特飲,屆時,Ukiyo更首次「披上」型格閃爍的音樂主題聖誕節日佈置,搖身一變成為獨一無二的Rhythm & Brews!

一連串的YouTube Music Night現場音樂會將於12月週六、日及公眾假期登場,由一眾人氣歌手以動人歌聲陪伴大家由黃昏到入夜!

Rhythm & Brews by YouTube

日期:12月1日至31日

地點:K11 MUSEA 6樓Sculpture Park及610店

K11 MUSEA聖誕村市集

聖誕村市集「K11 MUSEA Christmas Village Pop-up」將再次進駐充滿藝術氣息的6樓Sculpture Park!超過40個品牌參與其中,25個攤位設於室內和戶外,從節慶飲品美食、家具擺設到時尚配飾,應有盡有。各種國際和本地品牌的商品都別具創意和特色,定必是一個最完美假期消遣好去處。

地點:K11 MUSEA 6 樓

日期及時間:12月2至3日、 9日至10日、16日至17日、22日至31日及2024年1月1 日(中午12時至下午9時) 12月8日及15日(下午3時至下午9時)

K11 NIGHT

K11 Art Foundation則有年度藝術慶典「K11 NIGHT」,本年主題為「A Memory Palace。由12月17日起至明年1月14日,泰國藝術家Korakrit Arunanondchai創作的沉浸式錄像裝置作品《Painting with history in a room filled with people with funny names 3》將展出。當中的「body」裝置及人型輪廓巨型水池自2015年首次公開展出後再次亮相。

▲ 泰國藝術家Korakrit Arunanondchai展覽

Dior聖誕夢幻樂園

今個聖誕Dior誠邀您踏入夢幻世界:杜樂麗花園,讓您夢想成真,一座高達15米的Dior聖誕樹及童話世界的旋轉木馬成為打卡位,

Dior首次於香港推出限定Café Dior,呈獻聖誕主題「全日高級下午茶」體驗, 伴以La Collection Priveé為調配靈感的雞尾酒。另外,一系列珍藏版禮物,可為禮物清單上的每一個名字送贈繁花禮讚。各款限量之作綴上靈感源自杜樂麗花園的亮金圖騰,節日慶祝更顯獨特非凡。

Dior聖誕樹及旋轉木馬

日期:11月25日至2024年1月1日

時間: 上午10時至晚上10時

Café Dior

日期: 11月25日至12月10日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: K11 MUSEA地下Artisan Lounge

電話: 26013428( 活動需要提前預約。名額有限,額滿即止。)

Dior期間限定 Pop-up

日期: 11月25日至12月10日

地點: K11 MUSEA地下Opera Theatre 及B1樓層