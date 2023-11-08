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離奇死亡｜深水埗30歲裸男大街狂奔瞓馬路　送院時死亡疑曾為公院醫生

健康資訊 11:31 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

深水埗30歲裸男大街狂奔瞓馬路，送院時死亡疑曾為公院醫生。

深水埗周一（6日）有裸男在街頭大鬧。網上有影片流出，一名男子赤身裸體在荔枝角道街頭大叫奔跑，更一度躺在馬路上，最終遭警員制服，並被安排送院接受檢查，及後不治身亡。消息指，男子曾在5年前染上毒癮，並曾為公立醫院醫生，及後離職。

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從網上流傳影片可見，男子當日赤裸躺在深水埗荔枝角道的行人路上，一度大叫奔跑，及後更以「大字形」躺在馬路上，途人見狀紛紛閃避。

警員接報到場，先要求男子返回行人路，有警員拿來黑膠袋，打算為男子遮蓋身體。惟事主卻連番拒絕，情緒也開始激動起來，最終他被制服在地上，及後由救護車接載送往明愛醫院接受檢查。

在送院途中，事主突然昏迷，及後證實不治，死因有待進一步驗屍確定。消息指，事主為30歲陳姓男子，曾在公立醫院任職醫生，並在5年前染上毒癮，因精神問題而需要求醫，及後轉到一間寺廟任活動助理。案件起初被警方列為「發現精神紊亂人士」，現改為「送院時死亡」。

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責任編輯：羅嘉欣

醫生 公立醫院 荔枝角 深水埗