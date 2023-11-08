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叠影狙擊丨黃宗澤與周秀娜泳池開工　Bosco無奈：淨係見到對眼

娛樂 11:37 2023/11/08

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《叠影狙擊》

TVB台慶劇《叠影狙擊》因為當時在拍攝期間遇上疫情，劇組無法飛到外地取景，導演靈機一觸把劇中的新加坡劇情在香港海洋公園萬豪酒店取景。

男主角黃宗澤（Bosco）本以為與「性感女神」周秀娜酒店游池旁拍攝，會欣賞到對方水著豐姿，結果空歡喜一場，女神不但沒有性感打扮，甚至穿上全副武裝，由頭包到落腳，只露出一雙大眼睛，令Bosco大呼失望。

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《叠影狙擊》

Bosco幻想破滅

劇情推進至Bosco秘密飛新加坡查案，為識破疑犯是誰？設下陷阱，他在酒店餐廳內埋伏，娜姐就以一身狙擊手的造型在天台追尋真兇，Bosco與周秀娜關係密切，但二人卻一個在地面，一個在天台，互不相見。

Bosco自爆得知與周秀娜在酒店泳池拍攝充滿幻想，他笑說：「本以為喺酒店泳池邊拍攝，會被三點式泳裝美女圍住，點知原來被追殺，演槍戰戲要周圍跑。劇情指呢度係新加坡，但疫情我哋留咗喺香港嘅酒店拍攝，所以我戲中作為遊客，特警嘅事就唔使我做，好舒服，只係負責監視，辛苦晒娜姐（周秀娜）同壞人搏鬥。」

他又笑言：「應該由娜姐三點式上陣做卧底，我諗大家都想睇，點知佢今日裝備十足，包到冚，淨係見到對眼睛，留返下一次，大家期待吓啦！」

《叠影狙擊》

難忘中環拍槍戰戲

回想之前另一場戲與周秀娜在中環拍攝槍戰戲，穿梭鬧市取景，人多車多，非常難忘。Bosco說：「嘩，好大陣仗呀，封咗條街，牽涉嘅人又多車又多，又要跑又要開槍，仲要落雨，台前幕後合作趕拍完成，唯一可惜，無時間畀娜姐Shopping。」

在《叠影狙擊》內，二人特別多對手戲，因為今次Bosco與「兩位」周秀娜合作，他說：「我在戲中飾演香港的高級督察，為查案飛到新加坡，發現更多黑幕。突然女朋友無端端死咗，一直唔知死因，要好後來嘅劇情我先知道。期間遇到娜姐，佢係死咗嘅女朋友嘅孖生姐妹，劇情發展撲溯迷里，我哋去調查，揭開真相。」

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