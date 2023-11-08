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試管嬰兒丨與植物人丈夫試管嬰兒成功誕子　人妻拍片報喜：替女兒找個伴

新手爸媽 11:46 2023/11/08

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內地有人妻與植物人丈夫試管嬰兒成功誕二胎。（iStock圖片，非當事人）

為生兒子可以去到幾盡？湖北赤壁近日有一名人妻在社交平台分享，自稱借助「試管嬰兒」技術，與植物人丈夫成功誕下一子，她更稱自己與就讀中學的大女分工，自己負責照顧丈夫，女兒照顧弟弟，引起網民熱論。

據內地媒體報道，湖北赤壁一名人妻從2022年6月起成為抖音博主，主要是分享她照顧植物人丈夫的日常。她提及，丈夫在4年前因一場意外導致腦損傷，不會說話、大小便失禁，全身癱軟無力，她每日悉心照顧，只希望丈夫能快點好起來。

最新影片：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

夫婦本育有一名女兒，目前已就讀中學，然而人妻卻一直希望再生個兒子，今年4月，她分享自己跟丈夫做了試管，並成功懷孕3個月，她希望可以替女兒多生一個伴，給家人帶來多一些歡聲笑語，讓自己對生活多份希望和寄托，

想多生一個孩子可以沖沖喜...

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最終，她在今年9月5日，成功誕下一子圓夢。近日她再發布影片，丈夫坐在輪椅上泡腳，而看似初中生的女兒則一邊看書、一邊抱著熟睡的弟弟。人妻表示，雖然丈夫變成植物人，但她依然會熱愛生活，堅強面對生活，

上天雖然讓我們這個家庭遭受到了不同的命運，但是有時候又覺得自己好幸運擁有一對兒女。

不過，不少網民對於事主再生二胎的決定意見各異，有人認為事主是重男輕女，所以堅持要多生一個兒子，「不能理解，大為震撼，別拖累女兒」、「有這個錢不如好好培養女兒」。有人則支持事主，認為做法並無不當，「有一個好媽媽做榜樣，女兒肯定很棒」。

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責任編輯：王明芳

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