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自強媽媽丨新來港婦離異後為孩子做地盤　從搬水泥做起做樓梯女工月入10萬　

家事百科 13:00 2023/11/08

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新來港婦人做地盤工人，月入10萬。

只要肯付出，定能有所收獲。新來港婦人嫁來香港後離婚，她獨自留港工作，選擇在地盤從搬水泥做起，專責「樓梯」工作，更在兩年前開設一人公司，自行承包工程月入10萬。

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該名來自潮州的新來港婦人啊燕接受網紅訪問，她外表望上去瘦弱，但卻是地盤中少見的女工。她在訪問中稱自己今年35歲，早在14歲便從農村出來打工，學歷只有中一水平，嫁到香港不久就已離婚，雙方育有一名兒子，今年已12歲。

她自言，早在5、6年前在港開始地盤工作，最初只有日薪700元，後來成為全港唯一一個「專職樓梯」的女工，並在兩年前成立個人公司，將地盤樓梯水泥工程承包，「現時已經能夠月入10萬元」。

地盤往往被視為男士的工作場所，她坦言，自己外表孱弱，很多人聽說她在地盤工作，都難以置信。她說，「工地工友也不相信我是做這個的，親眼看到了才相信。」她還稱，一袋水泥重達90斤，剛開始根本搬不起來，久而久之便可以搬起來。

目前月入十分理想，被問到何時置業時，她稱，香港樓價高昂，故此仍未能置業。現時她每月花14,000元租住約500呎單位。阿燕表示，「現在每日工作8小時，期間除了停一會吃飯，完全沒有休息，因為是一人公司，每天除了工作還是工作，全年沒有休息日。」現時每月能存6萬多元，「除開房租、吃飯之外，幾乎沒有任何花費。」問到為何這麼拚博，她直言，兒子目前與前夫在一起生活，希望賺更多錢，「讓孩子活得更好」。

影片一出引來網民熱烈討論，有人大嘆「10萬。咁多」、「工程師都冇十萬啦」，亦有人網民表示，「做判頭揾十萬，唔出奇。」、「咁接野做有十萬係唔出奇，泥水佬都4，5萬一個月啦」、「佢唔係工人, 佢係老闆, 自己接job自己做，以前賣魚蛋都月入十萬啦, 道理一樣」。

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責任編輯︰王明芳

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