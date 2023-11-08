【雙11優惠】Trip.com買機票酒店最高減$1,111　活動門票買一送一或低至$11

▲ （Trip.com網頁截圖）

Trip.com於11月8日至11日（周三至周六）推出「雙11狂賞」活動，向會員發放各項旅遊產品優惠，包括限量的快閃當地體驗、Mastercard酒店優惠代碼及機票優惠代碼、機票及酒店 Trip Coins 回贈、國泰航空機票優惠代碼及當地體驗優惠代碼。詳情即看活動網頁。

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以Mastercard預訂酒店或機票享最高達HK$1,111折扣

另外，Trip.com亦將於11月8日及11日大派 Mastercard優惠代碼，酒店及機票減高達$1,111。Mastercard 酒店優惠代碼將於11月8日晚上11時開搶，而Mastercard 機票優惠代碼則於11月11日晚上11時開搶，會員可於付款時輸入活動頁上公佈的優惠代碼，並以香港或澳門發行之Mastercard 卡結賬，即享滿$2,000 減$1,111或$1,000減$188優惠。

快閃當地體驗$11 起、$188 優惠代碼

「雙11狂賞」同時推出香港及澳門的玩樂體驗門票會員優惠及$188 優惠代碼，於11月8日（星期三）及11月11日（星期六）早上11時開搶，包括優惠價$11購買東方之珠維港遊、恐龍探險樂園2.0成人門票、4日Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡及香港機場快綫青衣單程等；及傳奇英雄樂園任玩門票、澳門teamLab超自然空間門票、香港挪亞方舟門票及豐盛閣餐廳自助晚餐及Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園平日門票的買1送1優惠；買海洋公園門票送水上樂園門票優惠、半價購買《鬼滅之刃全集中展》香港站成人門票、64折購買teamLab超自然空間門票＋金光飛航來回船票，數量有限，先搶先得，以成功付款順序為準。

同時間，當地體驗優惠代碼將於11月8日及11日早上11:00開搶，會員預訂當地體驗產品（只適用於單一交易）即享滿$500減$188優惠。數量有限 ，先搶先得。

預訂機票或酒店享 Trip Coins 19倍回贈

11月8日凌晨0時至晚上11:59，Trip.com將舉行機票及酒店 Trip Coins 回贈活動，會員於活動頁面按「去完成」並於指定時間內完成機票、酒店預訂，即享 Trip Coins 19倍回贈（1倍基本獎賞及 18倍活動額外獎賞）。酒店訂單的Trip Coins回贈最高可達訂單金額的 15%，而機票訂單的Trip Coins 回贈最高可達訂單金額的 4.5%，而額外18倍獎賞每人最高可獲得 1,925 Trip Coins（等值約 HK$150）。

預訂國泰航空機票享滿$2,500 減$150優惠

國泰航空機票優惠代碼將於11月11日早上11時開搶，會員預訂國泰航空之機票產品（只適用於單一交易，淨票價不含稅費，中國內陸航段除外）即享滿HK$2,500 減HK$150優惠。而當地體驗優惠代碼將於11月8日及11日早上11:00開搶，會員預訂當地體驗產品（只適用於單一交易）即享滿HK$500 減HK$188優惠。數量有限 ，先搶先得！

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責任編輯：陳麗娜