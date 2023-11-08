  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貪玩孕婦︱懷孕4個月玩樂園小火車突遇翻車作小產  孕婦索償指摘職員零提醒

新手爸媽 12:18 2023/11/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

懷孕不能玩機動遊戲是常識吧！

懷孕不能玩機動遊戲是常識吧！內地一名懷孕4個月的孕婦，到廣州一間親子樂園遊玩，她坐上小火車後突然遇上翻車，坐在車尾的孕婦事後先兆流產（俗稱作小產），事後她向園方索償，亦批評園方未有提醒孕婦不能坐，事件爆光後，網民一面倒支持園方，批評孕婦懷孕都去玩小火車。

最新影片:

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

綜合內地傳媒報導，一名黃女士向內地傳媒爆料，指她和孕婦友人在假期時，到廣州的南蓮灣親子樂園遊玩，玩小火車時出現翻車意外，導致朋友先兆流產，坐在前段的乘客被摔出車外，而坐在車尾的孕婦朋友則先兆流產(作小產)。事後孕婦做超聲波檢查，她指摘園方「沒有告知孕婦不能乘坐」，並向園方索償。

職員回應每列火車都有提，又稱「不可能看出她懷孕4個月，肚子稍微大一點就問你有沒有懷孕，你不可能這樣問的」，園方回應指，意外後工作人員帶受傷的遊客到醫院檢查，並墊支醫藥費，後續的賠償會保險公司跟進，職員透露，他們曾提出額外補償方案，門票的錢也可以退還，另外再送10張門票及送她們8個人以內的露營燒烤，但雙方未達成一致共識。

事件在網上曝光，有網民認為樂園的小火車能翻車，證明存在安全問題，孕婦索償也合理。不過，許多留言一面倒認為孕婦自己也有責任，「懷孕還去玩，自己都不知道危險」、「4個月的孕婦能看出來啥，還能碰瓷人家工作人員」、「自己貪玩還訛上了，我也是兩個孩子媽媽，但真的沒辦法共情」，又指先兆流產不等同流產，事件屬意外，應該是保險公司跟進的問題，沒理由再向樂園索償。

點擊圖片放大
+5
+4

什麼是作小產?

據衞生署的網頁指，流產是指胎兒在懷孕初期停止生長，是懷孕期常見的併發症。由於大部分的流產發生在懷孕非常初期階段，有些當事人甚至不知道自己曾經懷孕。大約每100名孕婦中。有20至25名於懷孕初期會出現陰道輕微出血的情況，當中有部分可能成為流產，其餘的都會安然渡過懷孕期。

請放心，於懷孕期間曾有陰道輕微出血而胎兒繼續成長，稱為先兆流產（俗稱作小產），並不會影響胎兒日後的成長和發育，產下先天畸形嬰兒的機會也不會因此而增加。
 

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
13:49 2023/09/07
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
【最強媽媽】90後KOL歷5次小產繼續追B　拍片勉勵同路人：你並不孤單
18:27 2023/05/26
【最強媽媽】90後KOL歷5次小產繼續追B　拍片勉勵同路人：你並不孤單

你可能感興趣

【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
13:49 2023/09/07
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
【最強媽媽】90後KOL歷5次小產繼續追B　拍片勉勵同路人：你並不孤單
18:27 2023/05/26
【最強媽媽】90後KOL歷5次小產繼續追B　拍片勉勵同路人：你並不孤單
懷孕 網絡熱話 超聲波 衞生署