貪玩孕婦︱懷孕4個月玩樂園小火車突遇翻車作小產  孕婦索償指摘職員零提醒

▲ 懷孕不能玩機動遊戲是常識吧！

懷孕不能玩機動遊戲是常識吧！內地一名懷孕4個月的孕婦，到廣州一間親子樂園遊玩，她坐上小火車後突然遇上翻車，坐在車尾的孕婦事後先兆流產（俗稱作小產），事後她向園方索償，亦批評園方未有提醒孕婦不能坐，事件爆光後，網民一面倒支持園方，批評孕婦懷孕都去玩小火車。

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綜合內地傳媒報導，一名黃女士向內地傳媒爆料，指她和孕婦友人在假期時，到廣州的南蓮灣親子樂園遊玩，玩小火車時出現翻車意外，導致朋友先兆流產，坐在前段的乘客被摔出車外，而坐在車尾的孕婦朋友則先兆流產(作小產)。事後孕婦做超聲波檢查，她指摘園方「沒有告知孕婦不能乘坐」，並向園方索償。

職員回應每列火車都有提，又稱「不可能看出她懷孕4個月，肚子稍微大一點就問你有沒有懷孕，你不可能這樣問的」，園方回應指，意外後工作人員帶受傷的遊客到醫院檢查，並墊支醫藥費，後續的賠償會保險公司跟進，職員透露，他們曾提出額外補償方案，門票的錢也可以退還，另外再送10張門票及送她們8個人以內的露營燒烤，但雙方未達成一致共識。

事件在網上曝光，有網民認為樂園的小火車能翻車，證明存在安全問題，孕婦索償也合理。不過，許多留言一面倒認為孕婦自己也有責任，「懷孕還去玩，自己都不知道危險」、「4個月的孕婦能看出來啥，還能碰瓷人家工作人員」、「自己貪玩還訛上了，我也是兩個孩子媽媽，但真的沒辦法共情」，又指先兆流產不等同流產，事件屬意外，應該是保險公司跟進的問題，沒理由再向樂園索償。

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什麼是作小產?

據衞生署的網頁指，流產是指胎兒在懷孕初期停止生長，是懷孕期常見的併發症。由於大部分的流產發生在懷孕非常初期階段，有些當事人甚至不知道自己曾經懷孕。大約每100名孕婦中。有20至25名於懷孕初期會出現陰道輕微出血的情況，當中有部分可能成為流產，其餘的都會安然渡過懷孕期。

請放心，於懷孕期間曾有陰道輕微出血而胎兒繼續成長，稱為先兆流產（俗稱作小產），並不會影響胎兒日後的成長和發育，產下先天畸形嬰兒的機會也不會因此而增加。



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責任編輯：王明芳