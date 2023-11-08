台灣#Me Too丨涉性侵偷拍16歲網紅不雅片　炎亞綸遭起訴兒少性剝削

▲ 炎亞綸正式被起訴！

早前台灣娛圈被揭多宗「#MeToo」事件，前組合飛輪海成員炎亞綸今年6月，遭「抖音男神」耀樂公開指控偷拍性交影片，親揭跟炎亞綸過往一段同性戀。

士林地檢署經過數月調查，今日（11月8日）以《兒童及少年性剝削防制條例》向炎亞綸提出起訴，成為台灣#MeToo事件中首宗涉嫌性剝削的案例。

【炎亞綸事件】被抖音男神耀樂告偷拍性愛片 炎亞綸兩律師陪同現身警署錄口供

▲ 炎亞綸遭士林地檢署正式起訴！

正式被控告性剝削

地檢署稱，認為被告炎亞綸涉嫌以手機拍攝與被害人性行為及持有該性影像犯行，涉犯兒童及少年性剝削防制條例「製造少年猥褻行為電子訊號」，及「意圖散布而持有少年性影像」等罪行，依法提起起訴。

另外炎亞綸遭起訴妨害性自主等部分，檢察官指證據不足，依法為不起訴處分。

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耀樂：說沒強迫是無稽之談

回帶今年6月21日，耀樂舉行記者會控訴炎亞綸，期間炎亞綸突然現身令全場哄動，當時他說：「我是要跟他道歉，所以我還是對著他比較好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」，其後又不斷重申：「絕對沒有做任何強迫意願的事情！」不過耀樂卻說：「他說的沒有強迫，無稽之談！都是有發生的。」

及至7月3日，炎亞綸於兩名律師陪同下現身台北市婦幼隊錄口供，過程長達3小時。警方懷疑炎亞綸拍攝性愛片不僅一宗，發動同步搜索其住所，預計搜扣平板電腦、電腦、手機等相關3C物品以便調查。

離開警署時，炎亞綸被傳媒問到警方懷疑不僅一宗偷拍案，他低調回應：「不要亂猜測。」

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