【入稟追租】Red MR銅鑼灣店被指欠租  業主入稟追逾369萬兼收舖

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本地商人羅傑承創立的博美投資（bma）旗下餐飲業Red MR卡拉OK，其位於銅鑼灣謝斐道分店，遭業主日前入稟高院指拖欠租金及雜費等逾369萬，兼須將舖位交吉，另須支付利息及訟費。

原告兆安地產有限公司，答辯人bma KTV (SOP) LIMITED。

入稟狀指，原告為銅鑼灣兆安廣場1至3樓業主，雙方於2019年7月簽訂4年租約，同年11月再簽訂補充協議，月租逾94.9萬，另須支付管理費等雜費。及至2023年7月，補充協議將租約延長3年至2026年7月，租金減至84多萬元。

原告指答辯人未有支付2023年8月至11月月租金逾287.4萬，另未有支付差餉、管理費及冷氣機費共涉逾82萬。原告指多翻追討不果，遂入稟追討欠租等費用共涉逾369萬，另須支付利息，以及將舖位交吉。

資料顯示，RedMR目前共有銅鑼灣、灣仔、尖沙咀及旺角4間分店。

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記者：林育慧