羅密歐與祝英台丨Copy落力演出獲封為新一代笑匠　林景程演活多個角色有觀眾緣

▲ TVB劇《羅密歐與祝英台》的Copy（林景程飾）充滿喜感。

TVB劇《羅密歐與祝英台》的Copy（林景程飾）十分突出，喜感滿滿的林景程獲觀眾大讚是新一代的笑匠。

參加《超級巨聲》入行的林景程近接拍過多套劇集，近年有不少精彩演出，令觀眾留下淨刻印象。

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演Copy放笑彈

林景程於《羅密歐與祝英台》飾演萬事通（陳豪飾）好友Copy，昨晚（7日）以一身土豪造型示人的他牙刷刷登場，加上鬼馬的表情及動作向觀眾大放笑彈，深得不少觀眾愛戴。

為了配合劇集宣傳，林景程十分「勤力」，不時更新IG分享花絮照，吸引不少觀眾討論。

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林景程雙線發展

2009年，林景程參加《超級巨聲》後入行，接拍過《On Call 36小時》、《三個女人一個「因」》、《是咁的，法官閣下》、《殺手》、《香港愛情故事》、《下流上車族》及《羅密歐與祝英台》等影視作品，愈來愈受觀眾歡迎。

為了維持生計，林景程除了當演員外也兼職當物理治療師，雙線發展的他不怕辛苦努力做好每個工作。他曾向TOPick表示：「時間上許可的話會盡量遷就，暫時兩樣也不想放棄，盡力做。」

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