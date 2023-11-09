產前產後｜懷孕打類固醇危險 研究證實增「嬰兒嚴重感染」高逾1倍

▲ 照片來源：photo AC

有早產跡象的孕婦會施打有「美國仙丹」之譽的類固醇，以降低 BB呼吸窘迫症候群和死亡率。不過，台灣國家衛生研究院和林口長庚醫院於近日公布最新研究，發現孕期施打類固醇會增加子女出生第一年內發生嚴重感染的住院風險，如敗血症、肺炎和急性腸胃炎。該研究成果已於今年8月在國際權威綜合醫學期刊《British Medical Journal》發表。

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類固醇是廣為人知和常用調節新陳代謝及免疫系統的藥物，但服用類固醇有一定副作用，如導致體內不健康引致的面部鼓漲「月亮臉」、「水牛肩」等，因此，醫生會謹慎建議病人服用類固醇藥物。近期有研究指出，我們於短期內口服類固醇 (連續使用天數小於或等於14天) 會提升消化道出血、敗血症與心臟衰竭的風險。

來自台灣的林口長庚紀念醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰、國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員蔡慧如、國立台北大學統計所副教授張升懋、美國約翰霍普金斯大學副教授洪秀梅及美國哈佛大學講座副教授陳安安等人合作，針對懷孕期間施打類固醇的安全性進行探究與分析，運用世代研究法（cohort method），分析台灣衛福部資料科學加值中心的巨量健康資料，結果指出孕婦在產前施打類固醇，會增加子女出生第一年內嚴重感染住院風險。

研究以2008年至2019年間共約196萬對母嬰為對象，當中有約4萬5千名孕婦於懷孕期間施打類固醇。研究結果顯示，孕婦在產前施打類固醇，嬰兒出生第一年內產生任一嚴重感染的風險較未施打類固醇者高出1.24倍；分析特定感染症發現敗血症高出1.52倍、肺炎高出1.22倍和急性腸胃炎高出1.35倍，進一步分析發現，產前施打類固醇對早產兒與足月兒都有增加嚴重感染的風險。

▲ 圖表來源：台灣國家衛生研究院

蔡慧如總結，研究結果進一步引證懷孕期使用類固醇會增加子女出生後一年內嚴重感染的風險，雖然有早產跡象的孕婦於產前施打類固醇，可降低新生兒呼吸窘迫症候群及死亡率，但類固醇會透過母體影響胎兒，對嬰兒仍存有潛在的疾病風險，所以建議醫生謹慎評估孕婦使用類固醇藥物情況，而孕婦若對使用類固醇藥物有任何疑慮，應主動咨詢醫生意見。

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責任編輯︰羅嘉欣