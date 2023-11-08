透過傳承中國藝術文化  發揚愛與關懷力量

快樂，源於分享。當人慢慢長大，際遇和擔當截然不同，我們漸漸學懂愛不是予取予求，而是一份隨心的藝術——每個人與生俱來都能擁有愛，亦能將這份美麗的關懷傳遞他人。傳承愛慈善基金 （Lovelink Charity Foundation）確信藝術是社區的一份禮物，致力讓香港的中國藝術家以藝術說故事，透過傳承中國藝術文化實踐個人價值及常存盼望的心；同時鼓勵社會各階層同心展關愛，比如由康復者傳遞正能量予病患者，培育正向生活態度；並將關愛弱勢社群的心傳承青年一代，構建和諧社區。

▲ ​​​​​​​傳承愛慈善基金與旺角街坊會九龍總商會耆英中心合辦首個以「水墨共融 以扇作畫」為題的「彩繪紙扇工作坊」。

觸動心靈的演奏 水墨共融的扇畫



基金會成立至今獲得60多位顧問、委員、義工，以及贊助人的支持，並在剛過去的10月28日與旺角街坊會九龍總商會耆英中心合辦首個以「水墨共融 以扇作畫」為題的「彩繪紙扇工作坊」，邀來水墨畫大師何紀嵐、青年藝術家許開嬌、青年演奏家林樂麒等與8位青年及13位成人義工，共同攜手以水墨藝術及音樂展演的方式連繫社區。

▲ 青年演奏家林樂麒帶來懷舊金曲，讓老友記勾起不少往日的生活點滴與回憶。

活動以林樂麒的單簧管演奏揭開序幕，為席上的老友記帶來懷舊金曲《月亮代表我的心》和《漣漪》，讓他們勾起不少往日的生活點滴與回憶。伴隨熱烈的掌聲與歡笑，何紀嵐和許開嬌即場示範繪畫水墨扇畫，並邀請老友記及義工參與其中，「三代同堂」一邊作畫，一邊談笑風生，畫面溫馨動容。大多數老友記雖然是首次接觸水墨藝術，但經過藝術家及義工的悉心教導，敢於大筆揮毫於扇上分享自身的故事，展現出無限的藝術潛能，從中更獲得被重視的幸福感；現場義工亦深受鼓勵及啟發，會心分享慈善助人亦助己的快樂心得。

▲ 水墨畫大師何紀嵐和青年藝術家許開嬌示範繪畫水墨扇畫，並邀請老友記及義工參與其中。

▲ 大多數老友記雖然是首次接觸水墨藝術，但經過藝術家及義工的悉心教導，敢於大筆揮毫於扇上分享自身的故事，展現出無限的藝術潛能。

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活動特別鳴謝（排名不分先後）：

何紀嵐、許開嬌、林樂麒、東北好糧、SiuMingPhoto、旺角街坊會九龍總商會耆英中心

（專輯）