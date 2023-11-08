【消費著數】八達通先綁定Apple pay後Visa增值　最高回贈$200

▲ （陳國峰攝）

八達通公司推出電子八達通增值優惠。由即日起至2023年12月31日推廣期內，新客戶凡於iPhone或 Apple Watch加入八達通並以Visa增值可獲最高$200獎賞。

迎新獎賞 （新客戶專享）

新客戶用Visa信用卡/扣賬卡加八達通入iPhone或Apple Watch及登記此推廣，可獲$50八達通增值額。

增值獎賞 （新及現有客戶）

於推廣期內登記此推廣的新及現有客戶，並透過Apple Wallet 或八達通App以Visa 信用卡/扣賬卡增值iPhone或Apple Watch 內的八達通，每次增值$500或以上可獲$15八達通增值額。每位合資格客戶可於此推廣獲高達$150八達通增值額 （即增值$500或以上10次）。

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責任編輯：陳麗娜