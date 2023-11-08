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冬季夏水禮丨寒冬恆溫熱水最需要　林內爐具推優惠　最高獲700元超市禮券

休閒消費 12:46 2023/11/08

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即日至今年底，凡選購石油氣熱水爐可獲高達700港元超市禮券。(有關機構提供)

「立冬」已到，意味冬天快將來臨。想起冬天沖個暖笠笠的熱水涼，慎選爐具至關重要。日本爐具品牌林內最近推出購物優惠，購買爐具即送超市禮券。讓大家在寒冷的冬天，有源源不絕的熱水供應，讓人變得隨心所「浴」！即使在再冷的冬天，也可享受猶如「夏水禮」的溫暖沐浴體驗，助你恢復夏日般的活力！

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【TOPick柴犬追星】陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作

即日至2023年12月31日期間，現凡選購石油氣熱水爐可獲高達700港元超市禮券；石油氣煮食爐也可獲高達300港元超市禮券。優惠期有限，欲購從速！

林內作為具口碑及信心保證的日本品牌，備有多款不同的石油氣爐具，包括實用型格的不銹鋼面座枱及嵌入式煮食爐，以及強化玻璃面的嵌入式煮食爐，時尚耐用；熱水爐則備有薄至7.5厘米的超薄恆溫節能型號，助你打造明亮寬敞的浴室。選購任何「林內」石油氣爐具系列，均有3年包零件免費保養，絕對信心保證。

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責任編輯︰陳珈希

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