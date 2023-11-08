冬季夏水禮丨寒冬恆溫熱水最需要　林內爐具推優惠　最高獲700元超市禮券

▲ 即日至今年底，凡選購石油氣熱水爐可獲高達700港元超市禮券。(有關機構提供)

「立冬」已到，意味冬天快將來臨。想起冬天沖個暖笠笠的熱水涼，慎選爐具至關重要。日本爐具品牌林內最近推出購物優惠，購買爐具即送超市禮券。讓大家在寒冷的冬天，有源源不絕的熱水供應，讓人變得隨心所「浴」！即使在再冷的冬天，也可享受猶如「夏水禮」的溫暖沐浴體驗，助你恢復夏日般的活力！

最新影片推介：陳茵媺專訪

即日至2023年12月31日期間，現凡選購石油氣熱水爐可獲高達700港元超市禮券；石油氣煮食爐也可獲高達300港元超市禮券。優惠期有限，欲購從速！

林內作為具口碑及信心保證的日本品牌，備有多款不同的石油氣爐具，包括實用型格的不銹鋼面座枱及嵌入式煮食爐，以及強化玻璃面的嵌入式煮食爐，時尚耐用；熱水爐則備有薄至7.5厘米的超薄恆溫節能型號，助你打造明亮寬敞的浴室。選購任何「林內」石油氣爐具系列，均有3年包零件免費保養，絕對信心保證。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希