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靚媽精明眼︱逸東酒店自助餐第二位$9優惠　$366任食活波士頓龍蝦+生蠔+松葉蟹腳

親子好去處 12:28 2023/11/08

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KKday今日推出香港逸東酒店自助晚餐及聖誕自助晚餐快閃優惠，預訂自助晚餐有買1送1或半價，而聖誕自助晚餐第2位更只需加$9。（KKday圖片）

KKday 9周年自助餐優惠繼續來，今日推出香港逸東酒店自助晚餐及聖誕自助晚餐快閃優惠，在指定限期內預訂自助晚餐有買1送1或半價；聖誕自助晚餐，第2位更只需加$9。媽媽想預訂聖誕大餐要把握機會了！

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【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

逸東酒店「The Astor普慶餐廳」精選多達50款環球海鮮冷盤和熱食，在不同時段輪流供應。除了招牌的海鮮冷盤如生蠔、松葉蟹腳、波士頓龍蝦鉗、麵包蟹、小龍蝦、海蝦和翡翠螺等在不同時間段供應外，還有環球海鮮包括即蒸活波士頓龍蝦、泰式青檸蒸魚、辣椒香菜烤扇貝、韓式火焰鮑魚和清酒香草牛油蒸青口等。

12月聖誕節是自助餐旺季，普慶餐廳亦於聖誕自助晚餐加碼，推出多達200款環球美食和海鮮冷盤，其中包括聖誕必食的傳統烤火雞佐蔓越莓醬、澳洲M5和牛眼扒、蜜汁焗火腿和即蒸活波士頓龍蝦等，還有歐洲大受歡迎的熱融芝士專區。聖誕甜點則有朱古力栗子樹頭蛋糕、聖誕節蛋白餅、士多啤酒泡芙塔和窩心的朱古力噴泉等，充滿聖誕氣氛。

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優惠詳情

預訂日期：2023年11月8日至11月14日23:59
用餐時間：18:30-21:30
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層普慶餐廳

【KKday 9周年快閃限量搶–加$9第2位】
普慶聖誕自助晚餐

用餐日期：2023年12月1-20日
優惠價：星期一至四$724+$9/2位起，平均$366.5/位（原價$1,448/2位）
　　　　星期五至日$790+$9/2位起，平均$399.5/位（原價$1,580/2位）
無限暢飲包括：精選紅白酒，韓式燒酒，瓶裝啤酒

【KKday 9周年快閃限量搶–加$9無限暢飲】
普慶聖誕自助晚餐

用餐日期：2023年12月1-20日
優惠價：星期一至四$724+$9/位起（原價$1,448/2位）
            星期五至日$790+$9/2位起（原價$1,580/2位） 
無限暢飲包括：精選紅白酒，韓式燒酒，瓶裝啤酒 

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
「普慶海鮮舫」3小時自助晚餐

用餐日期：2023年11月13-30日
優惠價：星期一至四$691/2位，平均$345.5/位（原價$1,382/2位）
           星期五至日$768/2位，平均$384/位（原價$1,536/2位）

【KKday 9周年快閃限量搶– 第二位半價】
「普慶海鮮舫」3小時自助晚餐

用餐日期：2023年11月13-30日
優惠價：星期一至四$1,036/2位，平均$518/位（原價$1,382/2位）
           星期五至日$1,152/2位，平均$576/位（原價$1,536/2位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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