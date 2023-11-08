聲夢傳奇2丨任暟晴素顏校服Look散發仙氣　 「港版Jennie」Jasmine準備明年上大學 【多圖】

▲ 任暟晴（Jasmine）素顏校服Look散發仙氣！

「好pure好true」、「依個同學仔咁靚囡嘅」、「真係未見過學生相有咁靚」......以上的是網民《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）學生Look的讚美，現時在聖士提反書院就讀中六的Jasmine，日前在學校120周年校慶開放日Busking兼素顏示人！

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Jasmine仙氣學生Look

身為學校合唱團成員之一的Jasmine，在校慶開放日中唱出《凡星》、《囍帖街》、《我等到花兒也謝了》等歌曲，令人聽出耳油。

Jasmine當日的學生Look與其歌藝同樣獲讚，她身穿藍色校裙配長袖冷衫、紮馬尾，清純又充滿仙氣，難怪一眾粉絲留言表示「心心眼」！

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被封「港版Jennie」

Jasmine一直被網民認為她有《聲夢傳奇》第一季亞軍姚焯菲（Chantel）的影子，而外貌輪廓又與BlackPink成員Jennie有一些相似，故也被封為「港版Jennie」。

另外，Jasmine早前曾分享自己的4格相，網民就回應：「比韓妹及韓妹」、「好靚，好韓風呀」。

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《聲夢2》冠軍未簽唱片公司

現年17歲的Jasmine以大熱姿態奪《聲夢2》冠軍，但發展明顯不如密密出歌、開騷的《聲夢》第一季冠軍炎明熹（Gigi）。

Jasmine現時與TVB只為藝員合約，並由其媽媽暫代經理人之位。而她也坦言心急簽唱片公司，不過現時以學業為重，需準備明年升大學的事。

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Jasmine音樂造詣高

Jasmine早在3、4歲便開始學唱歌，聲樂已達8級，並擁有ABRSM（英國皇家音樂學院聯合委員會）歌唱8級、鋼琴8級水平，十分厲害！

她在過往曾參加學界或校內歌唱比賽、參演舞台劇，更在去年獲學校頒發音樂獎。

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