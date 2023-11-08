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學生壓力丨愛玩愛蒲一講學業即呻抑鬱輕生 女中學生不甘被母罵反網上公審

育兒資訊 12:47 2023/11/08

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有港男睇唔過眼中學女生出po公審媽媽，所以在討論區反公審對方行為。

港孩讀書壓力大，其實身為打工仔，甚至雙職父母，也是由朝忙到晚，壓力不少於讀書的子女！有港男因看不過眼中學女生的行為，昨日在網上發文，指責該女生經常去玩去蒲，但一講到學業就即刻抑鬱又自殺，女生不用做兼職，家中的家頭事務都不理。早前女生不滿被媽媽罵，更反過來將母女的whatsApp對話放上網公審，網民慨嘆：「有無諗過作為母親嘅角色，佢嘅壓力比你大幾多！」。

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該港男昨日在Dcard以「如果我為人父母有呢啲女真係唔知要點」為題發文，他表示打開ig見到這些中學生經常po去玩去蒲的照片，但一講到學業就即刻變臉，

一講到學業就即刻抑鬱，又自殺又咩…

港男直斥該女生只係讀中學，不用返兼職幫補家計，又不會幫忙做家務來減輕雙職媽媽的工作量，她只需要努力讀書，其他事務由媽媽打理，如今卻反過來將母女的對話放上網，讓別人公審，

我係佢阿媽睇到自己個女無啦啦話自己都幾崩潰，重要po出嚟搞到好似自己承受晒所有嘢咁，有無諗過作為母親嘅角色，佢嘅壓力比你大幾多。

該女生與媽媽的whatsApp對話內容如下；

女中學生與媽媽的whatsApp對話。

女生更在ig story上，寫上：「當我喺天台冷靜落嚟，返到屋企見到你玩電話呢刻都唔痛，開返電話見到呢段嘢先最痛！」

網民指不應比較應互相關心

貼文一出，即引起熱議，網民指各人有各人的壓力，不能比較，應互相關心及理解對方，「你有壓力，我有壓力啫。冇得咁樣比較，每個年齡層承受嘅野唔同。鬥攰唔係解決方案嘅出路，互相關心互相理解先係共同涯落去嘅動力。」、「一人讓一步，個女諗下父母，父母放低期望同要求，其實睇開啲，兩個人嘅痛苦都會解決到。」、「我哋成日話人比人比死人，但講真啲中學生咪又係活得嗰10幾年，小小嘢都要喊打喊殺咁，宜家呢個世代嘅人真係愈嚟愈脆弱。」

樓主也自揭出身單親貧窮家庭，由細到大沒人理，中一就學壞食煙飲酒，一直都沒人管，沒有人跟他說讀書有幾重要，父母對他沒有期望，直至高中他才醒悟，但從來不會怨父親，

「因為佢俾到最基本嘅起居飲食我，返工收工就買餸煮飯，絕對唔係易事係責任，而我只係盡自己責任，讀好啲書對我未來都有用，我中學遇過啲女仔又係咁，講緊經常性唔返學，出席率得6成，功課唔做，但就識去玩識打扮識化妝溝仔，到俾人話要留班就衝曬出嚟話自己情緒病想跳樓，唔俾升就喊晒口話要去死，中學生就唔使為自己行為負責？識去玩唔識俾啲啲力去讀小小書，到頭來仲要怨返阿媽轉頭，咁都唔可悲咩可悲…」

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責任編輯：王明芳

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