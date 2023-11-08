新手爸媽丨江若琳火速修身驚現馬甲線　5大產後修身貼士操出靚線條

▲ 江若琳（Elanne）短短四個月已火速修身，驚現馬甲線，回復比產前更Fit爆的身形，網民大讚又靚又Fit！紛紛留言問修身秘訣。

今年6月初成為新手媽媽的江若琳（Elanne），轉眼間兒子立鈞（Owen）快5個月大。最近江若琳於IG上載幾張自己抱著兒子的海灘泳衣照，更附上懷孕時身穿同一套泳衣的對比照，可見她短短4個月已火速修身，驚現馬甲線，回復比產前更Fit爆的身形，就連過來人余香凝、謝安琪兩位媽媽都大讚她又靚又Fit！以往江若琳曾大方分享減肥心得，過程並非一日見效，需要下一番苦功，江若琳今次極速修身，有5個貼士可以給各位新手媽媽參考。

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1. 核心運動：健身重點練線條

Elanne想擁有緊實的手臂線條和馬甲線，一星期有3天會到健身室做運動。在室內健身更會分時間重點訓練，每次長達兩小時，首1小時會做帶氧運動，接下時間會再做100下sit up，做3-4組平板支撐。為了穿衣服更美，她勤舉啞鈴練二頭肌、三頭肌，做器械練背肌，腹肌當然不少得，相信持續訓練很快有成果。

2. 運動習慣：跑步堅持45分鐘以上

跑步出一身汗可去水腫，又可練耐力。江若琳跑步的時間分配也有安排，她每次跑步都會堅持45分鐘以上，首20分鐘是熱身，熱身後的20分鐘才真正燒脂，每次她額外再花30至35分鐘跑4至5公里，加強瘦身成效。江若琳不單為了變瘦才堅持跑步，跑步亦成為她的興趣和其中一個減壓方法，早前她更特意去馬來西亞跑馬拉松，一嘗做業餘運動員的滋味。看來運動出了一身汗，瘦身又可釋放安多酚，真的一舉多得！

3. 燃脂運動：騎馬收緊臀部線條

江若琳本身熱衷做運動，除了跑步，也喜愛游泳、踏單車、行山，當中她更是騎馬愛好者，她說過騎馬40分鐘比跑10公里的鍛鍊效果更厲害，因要用全身氣力，高度專注，留意身體平衡，騎馬鍛鍊核心肌群，可收緊臀部及大腿線條。騎馬還能夠矯正上半身體態，因為練習正確的騎馬姿勢，幫助訓練肩膀、背部肌肉，讓體態更好看也更優雅。

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4. 飲食調節：清淡為主 每朝一杯蜜糖水

做運動之餘，控制飲食才能事半功倍。江若琳早午晚三餐也有嚴格規定，她在減肥期間自制了早餐餐單，習慣早上先喝一杯蜂蜜水排毒，幫助潤腸、通便及排毒，再配搭麥皮和生果，食物的纖維有助腸胃消化。午餐則以清淡為主，飲食原則以少糖、走油、走汁，如有白烚雞胸飯，去掉薑蓉及汁，配大量蔬菜。江若琳在晚上會盡量提早食和減少食量，大多吃沙律或5至6隻白烚雞蛋白，間中也會吃魚蛋粉，盡量挑選低卡路里又飽肚的食物。

5. 產後療程：紥肚修身

江若琳在個人YouTube Channel曾拍片分享自己的紥肚經驗。透過束腹棉布加壓，收緊腰部，固定腹直肌位置，排出體內多餘空氣和水分，令拉寬的盆骨及關節向內收緊，從而達到重塑身形的效果，對改善腹直肌分離、收窄盆骨、塑造腰線、子宮及內臟復位尤其有效。

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責任編輯：王明芳